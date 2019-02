L’Alpe Devero pronto ad accogliere gli atleti de La Traccia Bianca

Tutto pronto all'Alpe Devero per la quattordicesima edizione de La Traccia Bianca! Percorso, meteo, domenica prossima, 24 febbraio, sarà una grande festa

Manca ormai meno di una settimana all'edizione 2019 de La Traccia Bianca, in programma, come sempre, all'Alpe Devero.

Sono già quasi 600 gli iscritti all'evento organizzato, per la prima volta, dall'ASD LTB e come tradizione i partecipanti si sono sbizzarriti nel trovare i nomi più curiosi per i loro team, da "Staz Trek" a "La Barzelletta" e a "I Gatti delle nevi", da "Alegher Alegher" a "Il Paradiso della Brugola" e alle "Tartarughe delle nevi"; non mancano i "Ciaspolatori Romantici" e il gruppo di "Non solo Ciaspole", spesso il più numeroso; saranno tantissimi anche i rappresentanti dello Sci Club Cassano Magnago.

Tra gli atleti già iscritti che potrebbero essere protagonisti sicuramente il vincitore del 2017 Alessandro Losa, Raffaele Bottegal e Giulia Saggin, all'esordio con le ciaspole ma lo scorso anno capace di arrivare quinta al Tor Des Geants e in Ossola a vincere Stràgranda Monterosa e MEHT.

Tra l'altro Giulia sarà in gara nel gruppo della collega Cecilia Ferrari, atleta aronese affetta da Morbo di Parkinson balzata agli onori della cronaca nel 2018 per aver attraversato lo Stretto di Messina a nuoto; Cecilia guiderà la delegazione delle Associazioni Parkinsoniane che da quest'anno hanno stretto una partnership con La Traccia Bianca.

Ci sono insomma tutte le premesse per una grande giornata di festa sulla neve, nel meraviglioso contesto dell'Alpe Devero.

Le iscrizioni on line e nei punti fisici di iscrizione saranno aperte fino al 21 febbraio, ma niente paura, ci si potrà iscrivere anche sabato 23 e domenica 24 febbraio direttamente all'Alpe Devero: gli iscritti riceveranno anche un pacco gara ricco di eccellenze del territorio, inoltre fra tutti gli arrivati sarà estratto un buono acquisto da ben 500,00 € da utilizzare presso i negozi di articoli sportivi Sportway. Info su iscrizioni, percorso e modalità di accesso all'Alpe Devero sono disponibili sul sito www.latracciabianca.it

