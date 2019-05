Macugnaga, raduno nazionale del Nuovo Maggiolino

Si terrà domani a Macugnaga il 10° raduno nazionale Nuovo Maggiolino Italia. Saranno trenta gli equipaggi che si troveranno ai piedi del Monte Rosa con equipaggi provenienti anche dalla Svizzera e dalla Sicilia.

“Gli amici del benzinaio” come qualcuno scherzosamente li chiama, si presenteranno con vari modelli coupé e cabrio, ciascuna con le sue particolarità di stile e di utilizzazione.

I meticolosi organizzatori precisano che il colore dominante sarà ancora una volta, il bianco seguito dal rosso tornado. Fra i modelli saranno presenti: Cabrio, Coupé, Fender Coupé e Dune Coupé.

Gli equipaggi si ritroveranno domattina alle ore 10.30 a Vogogna per poi risalire assieme la Valle Anzasca e raggiungere Macugnaga dove sfileranno per le vie del paese.

Il raduno si concluderà a pranzo presso il ristorante Nuovo Pecetto.

Sorridendo gli organizzatori aggiungono che sarà una giornata di Maggiolini a primavera.