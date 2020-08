Domo, la Polizia Locale trova parcheggiata un'auto rubata nel milanese

Nella giornata di venerdì 14 agosto, durante la consueta attività di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Domodossola rinveniva un’auto in sosta con targhe straniere.

Insospettiti da alcuni impercettibili particolari presenti sulle targhe, gli agenti approfondivano i controlli e verificavano che il numero di telaio, stampigliato in modo indelebile sul veicolo, non corrispondeva a quelle targhe straniere, bensì era collegato ad un veicolo italiano che, in esito ad un controllo più approfondito, risultava oggetto di furto nella zona di Milano.

Ignoti avevano, dunque, rubato quell’auto e poi, presumibilmente per poter commettere crimini, avevano montato sul veicolo delle targhe straniere, nella convinzione di riuscire a passare inosservati ai controlli delle forze dell’ordine.

Avvisato il Procuratore della Repubblica, la Polizia Locale procedeva a due separati sequestri giudiziari: il primo, con oggetto l’auto rubata, in vista della sua restituzione al legittimo proprietario; il secondo, con oggetto le targhe straniere che verranno analizzate approfonditamente, in collaborazione con le autorità tedesche.

Coordinati dalla Procura della Repubblica di Verbania, gli operatori del Corpo di Polizia Locale hanno quindi avviato indagini anche sulla potenziale contraffazione delle targhe, sequestrate grazie all’intuito degli agenti che hanno impedito ai malviventi di commettere atti illeciti nella nostra zona avvalendosi di un veicolo rubato apparentemente non rintracciabile.