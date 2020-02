Intervento di due mezzi dei Vigili del fuoco in via Galletti intorno alle 18. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa e un'autoscala per un principio di incendio sul balcone di un palazzo. A bruciare un vaso probabilmente utilizzato per la cenere di un camino. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone con la scala e hanno messo in sicurezza l'area.