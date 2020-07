+100% per il crowdinvesting destinato a startup e pmi

Sempre più imprese si affidano al crowfunding che, in un solo anno, ha raccolto più di 500milioni di euro. Lo rende noto il IV Report Italiano sul Crowfunding realizzato dalla School of management del Politecnico di Milano che ha evidenziato come sia l’equity crowdfunding che il lending crowdfunding hanno registrato un incremento di oltre il 100% in un anno.

Un trend decisamente interessante per il nostro Paese che pare aver scoperto nel funding una forma di finanziamento affidabile e spesso più rapida rispetto ai tradizionali metodi di reperimento di capitali.

L’Osservatorio sul Crowdinvesting studia quel "sottoinsieme del crowdfunding che permette a persone, ma anche investitori istituzionali e professionali, di aderire attraverso una piattaforma Internet a un appello per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale, concedendo un prestito (lending) oppure sottoscrivendo quote del capitale di rischio della società (equity)”.

Nell’equity crowdfunding ben il 72% dei casi nell’ultimo anno ha riguardato interventi sulle startup innovative (in particolare di Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna). Interessante anche l’industria del real estate crowdfunding: in un anno le piattaforme che offrono questo servizio sono passate da 2 a 6, e i progetti finanziati sono stati 8 in ambito equity, per un valore di 8,8 milioni di euro raccolti, più 30 in ambito lending, per un volume di 6,8 milioni.