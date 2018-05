Artigianato Vco, tasso di sviluppo leggermente negativo ma migliore della media nazionale

Nel primo trimestre 2018 diminuiscono ancora gli artigiani ma il risultato del Vco é “migliore” della media italiana e sostanzialmente in linea all’andamento regionale. Resta il nodo della natalità imprenditoriale – nascono sempre meno imprese – così come la sofferenza di costruzioni e manifatturiero. Questi i risultati dell’analisi che la Camera di commercio del VCO effettua sulla banca dati Movimprese di Infocamere, la società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane.

Nei primi tre mesi del 2018 il tasso di sviluppo delle imprese artigiane provinciali rispetto a fine 2017 è -0,79%. Da notare che il segno meno è una consuetudine in questo periodo perchè ad inizio anno si concentrano le cessazioni. Il dato comunque mostra come la difficoltà del comparto sia diffusa e persistente: considerando le oltre 100 province italiane, solo due registrano tassi positivi e per di più di lieve entità. Il Piemonte registra -0,83% e l’Italia -0,82%.

Rispetto al primo trimestre 2017, restano invariate le cessazioni (113 in v.a.),mentre è evidente il costante calo delle nuove iscrizioni: in sette anni siamo passati da quasi 140 nuove aperture a meno di 80.

Al 31 marzo il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4.265 in v.a, circa il 33% delle imprese totali registrate nel VCO. Il numero di imprese iscritte, 79 in v.a, è in lieve diminuzione rispetto alle 82 contabilizzate nei primi tre mesi del 2017, comunque lontano dalle performance pre-crisi. Rispetto al primo trimestre 2009 si sono perse oltre 720 imprese artigiane.

Resta in sofferenza il settore delle costruzioni, dove opera oltre il 40% delle imprese artigiane (1.742 imprese),si conferma inoltre la flessione delle imprese nel comparto manifatturiero, che occupa il 23% delle imprese artigiane: rispetto allo stesso periodo del 2017, ci sono 60 imprese in meno per il comparto edile e 43 imprese in meno nella manifattura. Si segnala che queste variazioni sono meno rilevanti rispetto a quanto registrato a inizio 2015 (-107 per le costruzioni e -48 per la manifattura rispetto all’anno precedente).

Il 78% delle imprese artigiane sono ditte individuali, in flessione di 33 unità rispetto a marzo 2017 (tre quarti della variazione annuale dello stock di imprese artigiane). Stabili le società di capitali che pesano per il 4% sul totale delle imprese artigiane.