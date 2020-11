BigFoot Malpensa, l’arte del detailing. E la tua auto sarà nuova… per sempre

La traduzione rende già l’idea: dettagliare, curare il dettaglio. Più che una professione, è una vera e propria arte. Parliamo del detailing , un’attività ben conosciuta nel mondo anglosassone ma un po’ meno nel mondo latino. Si tratta, nello specifico, di prendersi cura in modo approfondito dell’aspetto estetico della propria auto, ottenendo risultati che durano nel tempo . Dal 2016 il punto di riferimento per tutto il territorio prealpino è BigFoot Car Detailing Centre Malpensa : l’azienda si trova a Cardano al Campo, al km 8+500 della SS 336, a due passi dall’aeroporto più importante del Nord Italia.

PUOI LAVARE LA TUA AUTO. O PRENDERTENE CURA

Come avrete capito guardando il video qui sopra, per ottenere il miglior risultato possibile improvvisare non funziona. Servono prodotti specifici, strumenti all’avanguardia, competenza, pazienza e smisurata passione. I passaggi necessari richiedono giorni di lavoro (sì, giorni: non ore…): ad eseguirli alla BigFoot Malpensa è Stefano Tresoldi, l’artigiano di questa trasformazione, un autentico guru del settore.

Si parte dal lavaggio approfondito non solo della carrozzeria, ma anche di tutte le altre parti dell’auto - cerchi, pinze dei freni, fari - per poi passare alla decontaminazione chimica e meccanica: questo fondamentale passaggio serve per rimuovere tutti i materiali potenzialmente dannosi, quali ferro, resine e residui di smog.

Quando il trasparente viene liberato da ogni sostanza esterna, il detailerasciuga l’auto e passa alla correzione dei difetti e alla lucidatura: per farlo si usano tamponi, abrasivi, lucidatrici rotorbitanti e rotative, specifiche per ogni singola parte dell’auto. Questa prima tranche di lavoro dura dai 2 ai 4 giorni e la garanzia di un intervento perfetto è data (anche) dall’utilizzo dei migliori strumenti presenti sul mercato: si tratta delle lucidatrici rotorbitali “BigFoot” della Rupes di Vermezzo, un prodotto che ha rivoluzionato la professione del detailer in tutto il mondo.

Dopo questa lunga attività di correzione, che permette all’auto di recuperare tutti i suoi dettagli, il detailerapplica un coatingnanotecnologico: come suggerisce la traduzione, si tratta di un cappotto in grado di integrare definitivamente nell’auto materiali organici come silicio e carbonio e, più in generale, tutte le caratteristiche chimico-fisiche proprio della carrozzeria. Questo trattamento permette all’auto di resistere ai graffi e di prevenire corrosioni al trasparente.

La trasformazione dell’auto è evidente. I colori sono più vivi e ricchi di sfumature alla luce del sole; la carrozzeria resta sempre lucida e scintillante; quando piove la macchina si pulisce da sé, sfruttando il principio dei fiori di loto - la superficie, a livello molecolare, tiene l’acqua in sospensione, facendola rotolare via insieme allo sporco, donando alla stessa spiccate proprietà idrofobiche e lipofobiche e conferendole una notevole setosità al tatto in seguito alla modifica della struttura superficiale.

L’ultimo e altrettanto importante passo è il lavoro da svolgere sugli interni, per renderli più lucidi e attraenti che mai. E, se necessario, si può procedere ad un vero e proprio restauro grazie ad una tecnica ideata da Fenice, azienda leader mondiale per i prodotti di cura della pelle, di cui BigFoot Malpensa si serve per i suoi interventi.

IL SERVIZIO SU MISURA PER TE

BigFoot Car Detailing Centre Malpensa è la soluzione perfetta per chi compra un’auto nuova - senza distinzioni: dalle utilitarie alle supercar - e ne vuole esaltare ogni caratteristica estetica; e, altrettanto, per chi vuole riportare allo splendore di un tempo la propria macchina dopo qualche anno di vita insieme.

L’azienda di Cardano al Campo, che si occupa anche della manutenzione dei mezzi storici esposti al museo Bertone di Volandia, ha di recente lanciato un servizio utile a chi prende il volo da Malpensa: si chiama “park&fly” e offre parcheggio gratuito per chi lascia la propria auto alle cure di detailing.

Per farvi un'idea del lavoro svolto al BigFoot Car Detailing Centre Malpensa potete dare un'occhiata alla gallery fotografica qui sotto e agli album fotografici (ricchi di "prima e dopo") sulla pagina Facebook ufficiale dell'azienda.

Per tutte le informazioni utili sono a disposizione il sito internet https://www.bigfootmalpensa.it/ e il numero di telefono 0331730184