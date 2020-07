Regime Forfettario e detrazioni per i figli a carico. Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 ha fatto chiarezza sulla detrazione per i figli a carico quando uno dei genitori è in regime forfettario.

Se finora infatti l’interpretazione poteva non essere del tutto chiara, ora non ci sono più dubbi: il genitore soggetto a tassazione Irpef può recuperare il 100% della detrazione per i figli a carico solo nel caso in cui sia la persona in famiglia con il reddito più elevato.

La norma, in linea generale, definisce la ripartizione del beneficio fiscale per i figli a carico al 50% tra i genitori (non può essere stabilita a discrezione dei coniugi); tuttavia, essendo una agevolazione Irpef, non spetta ai contribuenti in regime forfettario dato che i ricavi di questi ultimi sono assoggettati all’imposta sostitutiva.

Tuttavia, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, “il reddito conseguito in regime forfettario concorre al calcolo del limite per essere considerato a carico e rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato necessario per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo”.

Quindi, se il contribuente in regime forfettario ha un reddito superiore del coniuge soggetto a tassazione Irpef perderà la detrazione nella misura del “suo” 50%; se invece ha un reddito inferiore può concordare che il 100% della detrazione sia caricato al coniuge.