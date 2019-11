Prove generali per una gara del campionato italiano di soft air all'Alpe Lusentino FOTO e VIDEO

Prove generali per una possibile gara del campionato italiano di soft air all'Alpe Lusentino, questa l'iniziativa dell'associazione sportiva ossolana 'Ossola Skull' che si è svolta il 27 ottobre scorso. Un perimetro definito in un'area adatta abbastanza ampia, abbigliamento adeguato, spirito di squadra, rispetto per la natura e “armi” inoffensive eco friendly, con pallini di amido di mais: il soft air nasce negli anni '80in Giappone, “battaglia” simulata da vivere in “plein air”, presenta livelli di impegno e modalità di gioco differenti. Bandisce, per regolamento, ogni forma di violenza.

L'attività ludico-ricreativa di squadra basata sulla simulazione di tattiche militari del soft air è riconosciuta dal CONI. L'ADS 'Ossola Skull' la pratica dal 2010 su tre grandi terreni boschivi, puliti e tenuti con cura dall'associazione, concessi dal Comune di Pieve Vergonte. Le squadre che si sono sfidate a Lusentino erano composte da una quarantina di giocatori, provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia. Un'attività che non necessita di particolari infrastrutture e che, seppur di nicchia, può ampliare e integrare l'offerta delle proposte sportive all'aria aperta che Lusentino può offrire, in ogni stagione.

Soddisfatti gli organizzatori per questa giornata di gara che potrebbe concretizzarsi, nel 2020, in una sfida di livello nazionale. Giornata resa possibile grazie alla disponibilità dell'amministrazione domese e dei gestori degli impianti di Domobianca.

“Con questa gara di prova siamo riusciti a testare l'ambiente – spiegano da Ossola Skull-, che si presta in particolare per combattimenti a scenari come quello che abbiamo realizzato, e anche le nostre capacità organizzative. Lo scenario si svolgeva nei Balcani degli anni '90 e prevedeva una serie di ordini di missioni. L'alpe Lusentino si presta molto bene a livello logistico, speriamo di riuscire a portare un evento sportivo di grosso livello almeno una volta l'anno. Abbiamo inviato la documentazione della gara alla Federazione Italiana Gioco Tattico e speriamo ci diano il via libera a breve.

Molti ragazzi che hanno partecipato -proseguono-, pur venendo da Milano e Varese non conoscevano la val d'Ossola e sono rimasti piacevolmente sorpresi. Chi pratica il soft air di solito fa trekking, mountain bike o altre attività all'aria aperta. Sicuramente torneranno e spenderanno una buona parola per la nostra zona. Un grosso ringraziamento va ai dipendenti e ai gestori degli impianti, all'amministrazione e al personale del comune di Domodossola per la disponibilità e l'aiuto che ci hanno dato”.

Il soft air è praticabile dai 14 anni in su e viene anche praticato da diverse società come training aziendale e team building. (Informazioni e contatti per praticare il soft air in Ossola: https://ossolaskulls.wixsite.com/ossola-skulls).