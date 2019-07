Visita istituzionale in Ossola per il vice presidente regionale Fabio Carosso. Con Preioni hanno incontrato i sindaci

Questa mattina (mercoledì 10 luglio) il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, a casa Vanni a Borgomezzavalle, ha incontrato sindaci ed amministratori locali ossolani, incontro fortemente voluto dal neo capo gruppo della Lega in regione Alberto Preioni.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di far conoscere le problematiche che le amministrazioni locali incontrano nella gestione di un territorio montano come lo è l’Ossola.

Uno degli scogli maggiormente riportato dai comuni delle valli sono i vincoli paesaggistici e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) che renderebbero troppo complicata sia l’iniziativa edilizia privata che lo sviluppo del turismo e dell’agricoltura.

Preioni si è fatto anche promotore dell’istituzione di alcuni tavoli di lavoro che riuniranno le amministrazioni locali che segnaleranno le tematiche più importanti da portare all’attenzione della Regione.