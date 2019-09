Antonioli e Dragomir vincono la international Veia Sky Race

Grande successo la International Veia Sky Race Trofeo Giampiero Bragoni svoltasi in Val Bognanco ( VB ),gara valida come prova delle Italy Series e campionato Italiano C.S.E.N di combinata vk e sky Marathon.

Una giornata splendida di sole ha regalato ai tanti skyrunners ed ai numerosi tifosi uno spettacolo paesaggistico unico con le creste a fil di cielo che si stagliano sul confine Italo-Elvetico con i 4.000 svizzeri a creare una cornice fantastica, ben 12 le nazioni presenti in gara e record di iscritti.

Partenza della gara lunga di 31 km in perfetto orario alle 07:40 dal Villaggio La Veia allestito all'alpe Gomba.

Sin da subito si delinea un duello sportivo fra due atleti, il vincitore dello scorso anno Daniel Antonioli ed il Keniano Kiyiaka Dennis Bosire.

Sulla prima salita saltano e si ritirano due tra i favoriti per la lotta alle prime posizioni, il fortissimo Keniano Robert Panin Surum ed il local Alberto Comazzi del Team Sport Project Vco - Salomon.

Al gran premio della montagna cima Verosso mt. 2.444 transitano appaiati Antonioli e Kiyaka, nella tecnica discesa Antonioli allungava e staccava il Keniano che riusciva però a ricucire il distacco nei tratti più pianeggianti e meno tecnici.

Sull'ultima discesa l'allungo vincente di Antonioli del centro Sportivo Esercito, per lui arrivo in solitaria con il crono record di 3h00'09'', il Keniano Kiyaka Dennis Bosire del Team Valetrudo-Serim autore di una prova maiuscola chiudeva in 3h01'43'', sul terzo gradino del podio il Francese del Team Asics Johann Baujard con 3h03'42''.

A completare una top ten veramente di alto livello : 4.o Stefan Knopf Tedesco del Team Salomon, 5.o Cristian Minoggio Team Valetudo-Serim, 6.o il Britannico Heines Hector del Team Scott, 7.o il giovane Svizzero Roberto Delorenzi Team Vibram, 8.o Bert Paolo Team Valetudo-Serim, 9.o il bravissimo Mattia Bertoncini Team Salomon e 10.o lo Spagnolo Sanchez Jordi Alìs della Seleccion Catalana.

Fuori dai 10 atleti del calibro di Mattia Gianola Team Crazy Idea giunto 12.o e Brambilla Danilo dei falchi di Lecco 15.o, fra di loro si sono classificati tutti giovani atleti della Seleccion Catalana.

In campo femminile vittoria incontrastata per la Rumena della Valetudo-Serim Denisa Dragomir con l'incredibile tempo di 3h23'27'', per il quarto anno consecutivo si conferma regina della gara di Bognanco, 2.a la Ruandese Niyirora Primitive del Team Valetudo-Serim, 3.a la Francese naturalizzata Italiana Stephanie Jimenex Team Salomon, 4.a l'altra portacolori del Team Valetudo-Serim Cecilia Pedroni, 5.a Martina Chialvo Podistica Valle Varaita, 6.a la Rumena Marinescu Mihaela Georgiana, 7.a Pedroni Alice Sport Project Vco, 8.a Anni Angela Podistica Arona, 9.aCartini Claudia Atletica Avis Ossolana e 10.a Motta Silvia .

Nella 15 km, novità di questa edizione che ha riscosso un grande successo, vittoria per il Ruandese Jean Baptiste Simukeka del Team Valetudo-Serim, alle sue spalle Gabriele Bacchion Team tornado, 3.o Mauro Stoppini del Team Sport Project - Vco, a seguire Bonanomi Paolo Team Falchi di Lecco, il Trentino Cappelletti Daniele, Bernardini Mauro del Team Sport Project Vco, Riccardo Montani Team Salomon, Losa Alessandro del G.S. Bognanco, 9.o il vincitore dello scorso anno Andrea Rota Team Salomon, chiude la top ten Angelo Sergio del GSA Intra.

In campo femminile vittoria per Elisa Grill del Team Valetudo-Serim, 2.a la Sagola Brunet Maria Beringues della Seleccion Catalana, 3.a Picco Alice Team Falchi di Lecco, 4.a un'altra Spagnola della Seleccion Catalana Bruch Laia Aguilar, 5,a Cerlini Chiara G.S. Bognanco, 6.a Gioco Martina del Team Runners Valbossa, 7.a Gualtieri Rosa del G.S: Genzianella, 8.a De Stefani Chiara Sport Project Vco, 9.a Apostolo Valeria Sport Project Vco, 10.a Linda Scaciga.

Si laureano campioni Italiani di combinata Cristian Minoggio e Cecilia Pedroni entrambi del Team Valetudo-Serim, mentre il Trofeo Giampiero Bragoni è stato vinto dalla Valetudo-Serim con i tempi di Kiyaka Dennis Bosire e Cristian Minoggio.