Domosofia, ieri in piazza Rovereto il direttore de 'La Stampa' Molinari e il professor Zecchi

Ieri pomeriggio a Domosofia l'atteso intervento di Maurizio Molinari. Intervistato da Ivan Fossati il direttore de 'La Stampa', per la terza volta ospite del Festival, ha trattato il tema della passione politica, gettando uno sguardo sullo scenario politico nazionale e sulla fluidità che ormai caratterizza elettorato e coalizioni. Ha parlato della nuova contrapposizione tra Renzi e Salvini e dell'importanza dei social nell'orientare le intenzioni di voto. Battaglie per i diritti, ambiente e innovazione saranno, secondo Molinari, i temi decisivi su cui dovranno confrontarsi gli schieramenti politici nei prossimi tempi.

Ieri ha visto anche la partecipazione di Stefano Zecchi. Volto noto al grande pubblico, il professore di estetica e scrittore è salito sul palco di piazza Rovereto intorno alle 19, dopo Molinari. A introdurre l'intervento del filosofo la giornalista Francesca Zani. Per il professore la passione per la bellezza è reazione all'omologazione e pedagogia, perché, senza riscoprire il senso del bello, le nostre vite e le nostre città sarebbero insignificanti. “Nella bellezza -spiega Zecchi- si nasconde il senso della vita e c'è bisogno di una costante educazione estetica che consenta di comprendere la differenza tra le diverse forme espressive”. A conclusione dell'incontro il professore ha spiegato come è nata la sua trilogia letteraria su Istria, Croazia e Dalmazia nel periodo della seconda guerra mondiale.