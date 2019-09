Proseguono gli appuntamenti di Domosofia: il programma odierno

Si parte alle 10 al Teatro Galletti con il convegno “Dalla scuola al lavoro. Se studiare non basta: ma tu le hai le soft skills?”, Chiara Morelli docente di organizzazione aziendale, Daniele Marini sociologo, Alfonso Fuggetta docente di informatica e manager spiegheranno agli studenti l’importanza e i modi per sviluppare le proprie “soft skills”, ossia quelle capacità innate che possono portare vantaggi in ambito lavorativo.

Dalle 17 alla Cappella Mellerio in piazza Rovereto Paolo Fabene, professore di Anatomia Umana all’Università di Verona, parlerà dei processi che avvengono nel nostro corpo quando si entra in relazione con qualcuno nella conferenza dal titolo “Quando la mente si accende. Dall'empatia al piacere”.



A seguire, sempre in Cappella Mellerio, Corrado Sinigaglia, professore di filosofia della scienza all’università degli studi a Milano, parlerà di “Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall'interno” ossia di come il nostro corpo reagisce alle emozioni degli altri.

A concludere il ciclo sull’empatia in Cappella Mellerio Francesco Suozzo, ex dirigente scolastico, e Clara Cavicchi parleranno di “Scienza e sentimenti, l’altruismo nella medicina moderna”, l’incontro incentrato sulla donazione di organi considerato “il dono per eccellenza”.



Sul palco di piazza Rovereto alle 18.30 la filosofa Laura Boella discuterà dell’indifferenza e dell’apatia che sta attanagliando la civiltà moderna e di come sia indispensabile rimettere al centro delle nostre esperienza “l’altro” e lo farà durante la conferenza “Contro l'indifferenza: la passione dell'altro”



“Slanci vitali. Quando la vita decolla” sarà il tema affrontato da Paolo Crepet alle 21 in piazza Rovereto. Prendendo spunto dal suo ultimo libro “Perché finisce un amore” lo psichiatra parlerà del continuo deperirsi delle passioni, alimentato anche dai social network.