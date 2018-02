Studentesse giapponesi dell'Università di Tokyo a Domo per un soggiorno studio

Questa mattina in Municipio il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha ricevuto una delegazione di studentesse giapponesi della Showa Women's University di Tokyo, in gita studio in Piemonte.

Le studentesse erano accompagnate da una loro docente, la prof.ssa HARA Masami, responsabile di Scienza dell'Alimentazione. Erano presenti la dott.ssa Daniela Patriarca dell'Italian Culinary Tradition - ICT di Torino, agenzia di formazione professionale che dal 1994 ha portato a Domodossola più di mille studenti giapponesi. Hanno partecipato all'incontro anche responsabili e docenti dell'Alberghiero Rosmini di Domodossola: l'Istituto ospiterà le dodici studentesse giapponesi in questo loro soggiorno in Italia. Presente anche la sig.ra Noriko Takagi in qualità di traduttrice. Durante la breve e cordiale cerimonia di accoglienza il Sindaco Pizzi ha augurato alle ragazze e alla docente accompagnatrice un gradevole soggiorno in Ossola invitando a godere dei panorami e dei prodotti gastronomici tipici e a serbarne un bel ricordo da portare nel loro Paese. Il Sindaco ha voluto anche ringraziare l'ICT per la promozione del nostro territorio che, grazie a questi scambi culturali, viene sviluppata in Giappone da diversi anni a questa parte. Dopo uno scambio di doni tra il Sindaco e la delegazione della Showa Women's University, le foto di rito. Il Sindaco Lucio Pizzi saluterà nuovamente la delegazione nipponica nella serata di venerdì prossimo, 2 marzo, quando, in un momento conviviale, verranno consegnate alle studentesse gli attestati di partecipazione a questo soggiorno-studio in Italia.