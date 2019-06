Successo per il raduno Provinciale delle Squadre AIB tenutosi a Piedimulera

In concomitanza dei festeggiamenti patronali, si è tenuto ieri a Piedimulera il Raduno Provinciale delle squadre AIB della provincia.

Organizzato dai Distaccamenti 22 "Alto Verbano" e 17 “Monterosa” è Demis Balbi, comandante di quest’ultimo che descrive l’incontro: «Con il comandante Jacopo Caretti e la collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell'Associazione Amici in Piazza siamo riusciti ad inserire l’avvenimento provinciale nel programma dei festeggiamenti del patrono di Piedimulera, Sant’Antonio.

Nello spazio antistante la palestra comunale abbiamo esposto i nostri mezzi e alcuni Volontari ne hanno mostrato la validità ed efficacia e soprattutto illustrato il sistema AIB del Piemonte, che grazie alla professionalità degli operatori, all'efficienza delle attrezzature e degli automezzi in dotazione è all'avanguardia sia nella prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sia in caso di altre calamità naturali.

Ricordiamo che recentemente le nostre squadre hanno partecipato ad interventi in Veneto, in Valsesia, in Val Cannobina, in Vigezzo e qui nei Comuni limitrofi».

Il caposquadra di Piedimulera e coordinatore della giornata, Sergio Da Ros aggiunge: “Alla giornata hanno partecipato tutte le nostre squadre provinciali, il presidente del Vco Arturo Lincio, i sindaci di Piedimulera, Calasca Castiglione, Vanzone con San Carlo e Macugnaga e le rappresentanze dei Comuni di Pieve Vergonte e Ceppo Morelli. La Direzione del Corpo era presente con l'Ispettore Nicola Caldera e l'Ispettore provinciale Roberto Cotroneo”.

Alla manifestazione ha preso parte il Corpo Musicale di Fomarco diretto dal maestro Fabrizio Bionda.