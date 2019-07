I nostri medici? Sono più apprezzati all'estero che nel nostro Paese

Sempre più complicata l’assistenza sanitaria nel nostro Paese. Nei prossimi anni è infatti previsto un significativo calo del numero dei medici e si stima che, tra medici ospedalieri e di medicina generale, verranno a mancare circa 45 dottori nei prossimi 5 anni.

Dati, questi, che sono destinati a peggiorare sia per l’aumento dell’età media dei camici bianchi che per la possibilità del pensionamento con quota 100 (i dati indicano, per il 2028, una diminuzione di oltre 80mila medici in Italia).

L’emergenza è già attuale in alcune regioni, come Veneto, Piemonte e Molise dove, per carenza di specialisti, è stato in alcuni casi necessario richiamare in servizio medici pensionati, o affidare alcuni servizi a cooperative, o ancora inserire nei Pronto Soccorso gli specializzandi (con grandi critiche da parte dei sindacati medici per l’inesperienza dei giovani che nei P.S. si trovano a dover affrontare anche problematiche sanitarie gravi e d’urgenza).

Questa situazione non dipende però dalla mancanza di personale medico in Italia ma da una struttura, quella sanitaria, che non è in grado di qualificare i neolaureati in medicina; basti pensare che le scuole di specializzazione post-laurea hanno meno posti rispetto ai laureati, per non parlare degli aspetti di precariato lavorativo e retributivo, decisamente al di sotto delle normali aspettative.

Non è quindi un caso – ma dovrebbe farci ben riflettere – che negli ultimi 10 anni sono espatriati oltre 12mila medici che hanno trovato soddisfazione personale e professionale in Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Francia ed Austria a riprova della buona preparazione dei nostri giovani.

Giovani di cui tanto abbiamo bisogno per una sanità che, con l’aumento dell’età media, è ormai diventata una vera e propria necessità.