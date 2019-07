Il Friuli Venezia Giulia e la vocazione per il legno-arredo

"Il fatturato prodotto dalla filiera Legno-Arredo in Friuli Venezia Giulia ammonta a 3,6 miliardi di euro (nel 2018) di cui, nello specifico, il 75% è relativo all'arredo e il 25% al legno - ha dichiarato Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo -. Il peso del comparto sulla manifattura friulana è significativo: è pari al 14%, il più alto in Italia. Dato che ne conferma l'importanza nell'economia regionale".

Nel primo trimestre 2019 le esportazioni targate Fvg sono cresciute del +5,2%, passando da 382 a 482 milioni di euro: il settore sta vincendo la sfida competitiva con il mondo globalizzato, forte di 2 mila e 500 sedi produttive regionali. Una sfida, questa affrontata dal settore, rilanciata anche a seguito dei danni arrecati dal ciclone Vaia, che lo scorso ottobre ha colpito le foreste del Nord Italia. In Friuli, già in primavera oltre due terzi degli alberi abbattuti nei boschi erano stati recuperati, già prelevati oppure prossimi ad esserlo: 500 mila metri cubi in tutto sui 700 mila complessivamente caduti a terra.



Il Fvg nutre anche una vocazione all'export: è infatti al terzo posto per valore di esportazioni nel settore arredo con un valore pari a 1,6 miliardi di euro, in crescita del +3,8% rispetto all'anno precedente. I paesi con i quali la regione intrattiene maggiori relazioni sono Germania, Regno Unito e Francia. Slovenia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti sono i territori in cui il legno viene principalmente esportato dal Friuli Venezia Giulia, mentre la regione importa il materiale soprattutto da Austria, Croazia e Slovenia.



Inoltre, secondo i dati aggiornati a giugno dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, le abitazioni compravendute in regione nel 2018 sono state circa 14 mila (+3,6% rispetto al 2017),e Pordenone si afferma la provincia più dinamica. Oltre 1.100 sono stati i permessi di costruire richiesti per nuove abitazioni nel 2017: un fenomeno anch'esso in crescita sul 2016.

(Fonte: ITALPRESS)