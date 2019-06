In Liguria, alla ricerca di più di 21mila professionisti

Secondo una indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato pare proprio che in Liguria si cerchino “disperatamente” oltre 21mila figure professionali. Elettricisti, idraulici, meccanici e muratori sono solo alcune delle figure di cui la regione ha bisogno ma che fatica a reperire sul mercato. Per la maggior parte si tratta di profili che fanno riferimento ad attività artigianali, come abbiamo detto, ma servono anche professionisti nei servizi sociali e sanitari, acconciatori, camerieri e baristi.

Non manca la richiesta anche nel settore legato all’innovazione digitale e all’information tecnology: qui servono circa 1.600 figure.

Secondo quanto affermato dal Presidente di Confartigianato Liguria, Giancarlo Grasso, questa analisi “dimostra quanto il mercato del lavoro abbia bisogno di figure professionali specifiche e di mestieri altamente specializzati. Per questo è necessario che il giovane scelga il giusto canale d’istruzione, senza altri condizionamenti, mentre l’apprendistato continua a garantire loro competenze tecniche e d’eccellenza, fortemente richieste dal mercato del lavoro. Solo in questo modo le esigenze delle imprese in termini di risorse umane potranno incontrare con più facilità l’offerta presente sul mercato, contribuendo così a rilanciare anche l’occupazione giovanile”.

E proprio l’apprendistato, in Liguria, pare essere largamente utilizzato: solamente nel 2018 sono stati redatti 9.176 contratti di questo tipo, con un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente.