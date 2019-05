Lombardia e mercato del lavoro: negli ultimi 10 anni più donne, più laureati e meno giovani

Gli uffici studi di Cgil, Cisl e Uil, insieme ad Assolombarda, hanno tracciato anche quest’anno l’identikit del lavoratore lombardo negli ultimi dieci anni (2008-2018).

Lo studio ha evidenziato l’aumento fra gli occupati di donne, laureati e “over 45” (rispettivamente +125mila, +320mila e +700mila) a discapito dei giovani lavoratori che, nel pari periodo, sono diminuiti di circa 500mila unità.

La digitalizzazione delle aziende e l’utilizzo sempre maggiore di tecnologie informatiche ha necessariamente influenzato il mercato del lavoro in Lombardia come del resto in tutta Italia; un lavoro che è diventato ancora più flessibile e che richiede skills professionali sempre più mirate.

Rispetto al 2008, sempre in Lombardia, i lavoratori sono aumentati di circa 150mila unità, di cui la maggior parte nei settori del commercio e dei servizi, ed è aumentato considerevolmente il ricorso a contratti a tempo determinato (l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato è diminuita dall’88,7% all’87,4% nel 2018).

Proprio riguardo alle skills professionali, diventa sempre più importante avere un titolo di studio di scuola media superiore o una laurea: negli ultimi 10 anni, infatti, i lavoratori senza diploma sono diminuiti di quasi 250mila unità mentre diplomati e laureati sono costantemente aumentati (rispettivamente +80mila e +320mila).

E mentre la riforma delle pensioni porta il numero di occupati “over 45” ad aumentare regolarmente (nel 2018 sono 700mila in più rispetto a dieci anni prima),diminuiscono purtroppo significativamente i lavoratori più giovani che, nella sola Lombardia secondo quanto indicato dallo studio presentato da Sindacati e Assolombarda, si sono ridotti nel periodo considerato di circa 500mila unità.