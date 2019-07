Per l’Italia i rapporti commerciali con l'America Latina valgono pià di 5 miliardi (in tre mesi)

Si è svolto venerdì 5 luglio a Roma l'evento "Le mappe industriali dell’America Latina - Imprese italiane e opportunità d’investimento: il caso Colombia", una iniziativa che ha permesso di fornire alle aziende italiane le linee guida utili per mappare e monitorare le opportunità d’investimento e gli spazi reali di collaborazione offerti, in vari settori (agroalimentare, chimico, farmaceutico, tessile e abbigliamento) dai territori latino-americani, con focus particolare sul mercato colombiano.

“Tra Italia e America Latina esiste un’affinità imprenditoriale basata su un tessuto di piccole e medie imprese - ha spiegato Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia e Consigliere di Unioncamere - Per il nostro Paese questo è un vantaggio competitivo nelle relazioni imprenditoriali e commerciali con i mercati dell’area, ma per sfruttarlo è necessario sviluppare politiche condivise che favoriscano il processo di integrazione fra i rispettivi sistemi produttivi, altrimenti il rischio, come avvenuto negli ultimi anni, è che i paesi latino americani orientino i loro affari verso il Pacifico”.

Vale 5,3 miliardi di euro l’import-export italiano con l’America Latina nei primi tre mesi del 2019 (fonte Promos Italia). Si tratta di 3,1 miliardi di export e 2,3 miliardi di import. Stabili gli scambi, -0,6% in un anno, mentre cresce l’import, +4%. Prime regioni, la Lombardia con 1,2 miliardi di scambi di cui 820 milioni di export che cresce in un anno del 3%, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto con oltre 400 milioni di scambi. In un anno, nel 2018, l’export italiano è stato di 13,5 miliardi e l’import di 9 miliardi.

I principali Paesi per l'export sono: Messico con 981 milioni nel 2019, + 3% Brasile con 944 milioni, Argentina e Cile con circa 200 milioni, quest’ultimo in crescita del 14% in un anno.

Relativamente all'import il primo paese è il Brasile con 889 milioni, +4% Argentina, che cresce del 28%, Messico, Cile e Colombia con circa 200 milioni.

Le principali province italiane per export manifatturiero nell’America centro-meridionale sono Milano, con 330milioni di export e 125milioni di import eTorino (rispettivamente 151milioni e 66milioni). seguite poi da Asti, Bologna Vicenza e Bergamo.

Si esportano un miliardo in macchinari, 300 milioni in mezzi di trasporto, 292 milioni di prodotti chimici, 150 milioni nel farmaceutico, circa 200 milioni nel metallurgico e nel settore elettrico, oltre cento milioni nella moda e nel settore alimentare. Si importano invece metalli per circa mezzo miliardo, legno per 400 milioni e alimentari per circa 300 milioni. Alto anche l’import di prodotti agricoli e pesca di 388 milioni circa e di petrolio e prodotti dall’estrazione di oltre 200 milioni.

(Fonte: UNIONCAMERE)