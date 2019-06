Piccole e medie imprese e conquista dei mercati esteri: il boom di eBay

Sempre più piccole e medie imprese italiane si affidano alla piattaforma eBay per conquistare mercati esteri. I dati parlano chiaro: quasi 4mila aziende italiane hanno esportato per la prima volta nel 2018 attraverso eBay, facendo registrare un +100% rispetto al 2016.

In tutto ci sono più di 35mila venditori professionali italiani su eBay e, fra questi, circa il 70% ha già iniziato ad esportare i propri prodotti (il 57% esporta in più di dieci Paesi); un dato estremamente significativo se si pensa che il tasso di export per le imprese “tradizionali” è di circa il 5% e che di questo solo il 15% circa ha mercato in più di dieci Paesi.

Ma dove esportano le imprese italiane su eBay? Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sono i mercati più vivaci, a conferma che l’eCommerce è oggigiorno il sistema più efficace – e più economico - per posizionarsi all’estero con i propri prodotti.

Le impese italiane più attive su eBay sono in Campania, e se si pensa che proprio la Campania, insieme a Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria sono le regioni in cui le pmi su eBay hanno fatto registrare i tassi di crescita più importanti, si intuisce che dove l’imprenditorialità tradizionale è più difficile da sviluppare viene in soccorso la potenzialità offerta dalla rete.

Sara Cendaroni, Head of Trading and Sales di eBay in Italia, commenta:“i dati sull’export ci permettono di capire il valore aggiunto che la nostra piattaforma e il commercio online rappresentano per le imprese italiane. Chi esporta online registra infatti numeri molto positivi in termini di volumi e destinazioni che riesce a raggiungere. I mercati esteri rappresentano un enorme potenziale per il Made in Italy e per questo lavoriamo per far sì che le imprese italiane possano aprirsi sempre di più al mondo, mantenendo la propria identità e integrando con successo il canale online e quello offline”.