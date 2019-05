Puglia – Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020

Con il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, la Regione Puglia mira a due “obiettivi strategici”:

- promuovere e sostenere le imprese e i distretti pugliesi che investiranno in servizi ed interventi relativi all’internazionalizzazione;

- sviluppare e attrarre investimenti nella regione Puglia, in particolare nei settori delle specializzazioni intelligenti sfruttando le opportunità offerte dall’economia digitale.



Sono 21 i settori focus inquadrati all’interno di specifiche priorità regionali:

- Meccatronica, aerospazio, automotive e logistica avanzata si inseriscono all’interno della manifattura sostenibile;

- Tecnologie ambientali, energia rinnovabile, edilizia sostenibile, nautica da diporto, turismo portuale, farmaceutica, dispositivi medicali, biotecnologie rosse e biotecnologie verdi fanno riferimento alla priorità regionale della salute dell’uomo e dell’ambiente;

- Servizi Ict, industria culturale e industria dell’intrattenimento si collocano nell’ambito delle comunità digitali creative e inclusive;

- Arredamento, complementi d’arredo, abbigliamento, calzaturiero e gioielleria si inseriscono nella priorità regionale del rilancio dei settori tradizionali del “Made in Italy”.



21 sono anche i paesi target, suddivisi in mercati “consolidati”, “ad alto potenziale” e di “prossimità”

- Per la Puglia sono mercati consolidati: Paesi dell’Unione Europea quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera; del Nord America come Stati Uniti e Canada e dell’estremo Oriente come il Giappone.

- I mercati ad alto potenziale sono rappresentati dai Paesi che aprono nuove prospettive e rilevanti opportunità: si tratta di Emirati Arabi Uniti, Israele, Turchia, Russia, Cina, Corea del Sud, India e Singapore, Sudafrica, Kenya e Corno d’Africa.

- Infine i mercati di prossimità, ovvero quelli strategici per la vicinanza: come Albania, Macedonia e Montenegro.



Sono previste 5 linee di intervento:

- Interventi istituzionali per promuovere e valorizzare l’immagine della Regione;

- Interventi di carattere settoriale per promuovere e valorizzare l’offerta regionale nei principali settori focus con partecipazioni a fiere e ad eventi settoriali di rilevanza internazionale;

- Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle Pmi pugliesi:

1) Voucher Fiere: contributi a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici internazionali di particolare rilievo per il settore di riferimento;

2) Fondo Internazionalizzazione, tramite l’intevento di istituti bancari accreditati.

- Interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;

- Interventi di assistenza tecnica.



Il progetto sarà finanziato dalle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) Puglia 2014/2020, relativo all’Azione 3.5 “Attrazione degli investimenti e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi”.

(Fonte: comunicati-stampa.net Link: https://www.gruppodelbarba.com/puglia/puglia-programma-strategico-regionale-internazionalizzazione-2019-2020/)