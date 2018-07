Task force degli enti locali e del sistema-montagna contro gli incendi boschivi

Volontari antincendi boschivi, operai forestali, impegno diretto delle Comunità e delle Unioni montane, lavoro sinergico con Regioni, Vigili del Fuoco e Forze dell'ordine. Sono questi i quattro pilastri individuati da Uncem per la prevenzione e la gestione dell'emergenza incendi boschivi che interessa purtroppo ogni anno molte aree forestali delle Alpi e degli Appennini. Le gravi situazioni di crisi, in molte zone montane della Penisola, registrate nel 2017 hanno determinato un nuovo e più radicale impegno degli Enti locali nella prevenzione che si realizza con monitoraggio e gestione attiva del bosco, attività coordinate dagli Enti locali con le Regioni, le organizzazioni di volontari e di concerto con le forze dell'ordine. Con una certezza: "Quel fuoco della Val di Susa, dei versanti del Vesuvio, delle pinete di Castel Fusano - spiega Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - non è solo un'emergenza della montagna. Non è solo un problema che riguarda venti o trenta piccoli Comuni della periferia dell'impero. Non sono solo dei boschi che bruciano con il fuoco che spinto dal vento si avvicina alle case e si mangia le ultime baite e gli alpeggi in quota. I giorni drammatici vissuti in quelle aree sono un ennesimo campanello d'allarme sulle quotidiane sfide dei cambiamenti climatici che toccano Appennini e Alpi, sulla natura che ha un corso incontrollato e che ci vede poco attenti, sul bosco non gestito, in crescita continua, che svolge delle funzioni che ora non sono più, ma anche su temi sociali, antropologici e istituzionali sui quali aprire gli occhi. Spopolamento e abbandono rendono i territori più fragili e anche più esposti ad emergenze ambientali e anche a incendi boschivi. Le città, chi vive nelle aree urbane non può essere indifferente a queste situazioni, perché i sistemi territoriali sono in dialogo stretto tra loro. Il rischio incendi, il bosco che brucia e perde di valore è un danno per Roma, Torino, Napoli. Non assorbirà più Co2, non svolgerà più le sue funzioni protettive, occorreranno decenni per il ripristino e per la rigenerazione. È un tema che va posto alla politica e alle istituzioni. La gestione forestale attiva, prevista nel Codice forestale del quale attendiamo i nove decreti attuativi, è la prima insostituibile fonte di prevenzione".



Uncem proporrà nei prossimi giorni un documento alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio, a tutti i Parlamentari e ai vertici della Protezione civile nazionale, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri-Forestali (in attesa che si definisca in toto l'assetto del Corpo forestale dello Stato). Il documento conterrà l'impegno delle Unioni montane e delle Comunità montane per la pianificazione forestale e la gestione attiva del bosco, ma anche per il monitoraggio e la prevenzione dei roghi; conterrà una necessaria valorizzazione per gli Operai forestali regionali, per le imprese e le cooperative che operano nel settore della filiera bosco-legno. Fondamentale l'impegno dei volontari: molte Regioni hanno attivato da anni con successo sistemi "antincendi boschivi" composti da donne e uomini formati ed esperti, con efficaci mezzi in dotazione. Modelli replicabili dove non oggi esistono. Il documento punterà anche sulla definizione di "catene decisionali" univoche e sui sistemi per il monitoraggio, come sensoristica e droni, oltre a banche dati e la proposta di prodotti innovativi per l'estinzione dei roghi brevettati da Università italiane e statunitensi. Poi, un piano di investimenti nazionale su mini e micro invasi per l'uso plurimo di acqua, compreso l'anticendio boschivo. "Di certo, il ruolo delle Autonomie - prosegue Bussone - nel processo di governo del territorio è decisivo. I Sindaci e gli Amministratori locali hanno grandi responsabilità di protezione civile, sono in prima linea, vanno dunque sostenuti e agevolati con risorse e programmi regionali definiti, stabili nel tempo, trovando le migliori situazioni nelle diverse realtà italiane, da replicare".







Antonio Di Maria, Vicepresidente vicario nazionale Uncem, Sindaco di sindaco di Santa Croce del Sannio e Presidente della Comunità Montana del Tierno-Alto Tammaro: "Nelle nostre realtà gli operai forestali regionali svolgono un ruolo decisivo. Vanno sugli incendi in prima persona, mettendo a rischio la loro vita a servizio delle comunità. Le nostre Comunità montane fanno una decisiva prevenzione, presidiando aree considerate periferiche che invece per noi sono centrali. Un lavoro svolto in silenzio, non premiato, ma che facciamo con grande attenzione e spirito di servizio".



Vincenzo Luciano, Vicepresidente nazionale Uncem, Presidente Uncem Campania e Sindaco di Aquara: "Le Comunità montane sono da sempre in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi. Abbiamo in Campania circa 2000 operai forestali impegnati nelle venti nostre Comunità montane. Abbiamo definito come Uncem Campania, il piano d'intervento Aib con la Protezione civile regionale, oggi competente per il settore, una novità che speriamo serva a migliorare l'efficienza e l'immediatezza degli interventi. Avevamo anche chiesto di formare dei 'Direttori operativi di spegnimento', tra i lavoratori che hanno particolari competenze in merito, ma purtroppo non è stato possibile, per ora. Noi siamo sul campo, in raccordo con i Vigili del fuoco e il volontariato della Protezione civile. Abbiamo messo in rete il sistema delle sale radio, per riuscire a intervenire con immediatezza e far intervenire anche i mezzi aerei, che restano ancora pochi e con una organizzazione farraginosa. Abbiamo come Comunità montane, negli ultimi due mesi, svolto una buona azione di prevenzione, con fasce parafuoco e pulizia delle pertinenze delle strade provinciali. Una cosa però è certa: sono i nostri operai forestali a intervenire in primis, sul fuoco nei boschi, da sempre, ma purtroppo mai menzionati e dimenticati dai media".



Achille Bellucci, Presidente Uncem Lazio: "L'Agenzia di Protezione Civile del Lazio ha recentemente diramato a tutte le istituzioni di governo territoriale una nota che impartisce istruzioni per la Campagna Antincendio Boschivo con la necessità di un'organizzazione certosina per affrontare situazioni critiche. Viene specificato chi sia a doversi sobbarcare i quasi totali oneri, sotto il profilo organizzativo ma anche sotto quello delle risorse, per affrontare efficacemente un'eventuale emergenza incendi: i Comuni. Scomparsa l'attività di prevenzione degli incendi boschivi per effetto del taglio delle risorse e delle competenze alle Comunità montane, si pensa ora a risolvere il problema sovraccaricando i Comuni, quasi tutti ridotti allo stremo per esiguità di risorse e di personale, di enormi responsabilità e compiti che, salvo in rari casi, non saranno in grado di affrontare. Il sapore di tali provvedimenti è quello acre dello scaricabarile. Alla Protezione civile sono state destinate le risorse prima ripartite sul territorio presso gli Enti in grado di gestire la prevenzione antincendio, come le Comunità montane, ora si pretende che siano i Comuni, privi di quelle risorse, a mettere in campo un'efficace campagna antincendi. L'esperienza, tristissima, della scorsa estate ha insegnato che senza la prevenzione, oltre ai boschi si bruciano un sacco di soldi impiegati per gli spegnimenti, aggiungendo al danno della flora e della fauna distrutte anche la beffa delle risorse sprecate. L'Uncem Lazio ritiene inaccettabile che le responsabilità di un'eventuale malfunzionamento dei meccanismi antincendio sia totalmente addebitata ai Comuni per non voler riconoscere, anche a livello legislativo, che è stato un grave errore penalizzare i presidi sul territorio montano, cioè quelli capaci di attuare efficaci politiche di prevenzione e, nel caso, di gestione dell'emergenza. Servono soluzioni diverse e ho già chiesto alla Regione di affrontare celermente i problemi aperti".



Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte: "Il sistema delle squadre Anticendi boschivi in Piemonte è un'eccellenza. Con il Formont, centro formativo partecipato da Uncem, è stato predisposto da anni un programma di formazione certificato dal Cnr per questi volontari. Abbiamo recentemente aperto a Peveragno, nel Cuneese, un centro all'avanguardia per l'addestramento dei volontari Aib. Quasi ogni Comune montano del Piemonte ha una squadra di volontari Aib e questi sono in strettissima rete tra loro. Una coesione che fa scuola e dà grandi risultati. Credo il modello si possa replicare in altre Regioni e il Piemonte, con la Giunta e il Consiglio che stanno varando una nuova moderna legge sugli incendi boschivi, è a disposizione. Di certo, la prima forma di prevenzione è la gestione attiva dei boschi, con imprese e operai forestali attivi e protagonisti di una valorizzazione della filiera legno che può generare solo in Piemonte 2.000 posti di lavoro. Dopo gli incendi in Val di Susa, lo scorso anno, a ottobre, la Regione sta facendo un buon piano di ripristino di concerto con Comuni e Unioni montane, sfidando burocrazie e mille vincoli".



Andrea Rossi, Vicepresidente vicario Uncem Toscana, Sindaco di Montepulciano: "La Regione Toscana è sempre stata in prima linea nelle attività di antincendio boschivo, con interventi di gestione e pianificazione del territorio, essendo una delle regioni più colpite nel Paese (all'ottavo posto nel 2017). Negli ultimi 11 anni, dal 2007 al 2017, ci sono stati più di 5.000 incendi che hanno mandato in fumo 8.200 ettari di bosco, per una media annua di 460 che però presenta una media di 1,62 ettari a incendio, la più bassa a livello nazionale. Ciò significa che, nonostante gli eventi non siano numericamente pochi, la capacità di intervento dell'organizzazione antincendi a protezione del patrimonio boschivo (1 milione e 150.000 ettari) è elevata. Aib è l'insieme delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. La previsione permette di capire dove e in quale periodo si possono verificare gli incendi. La prevenzione è l'insieme di tutte le azioni che cercano di evitare il verificarsi degli incendi. La lotta attiva comprende le attività e gli interventi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi con mezzi aerei e terrestri. Il coordinamento dell'attività Aib è in capo alla Regione Toscana ed è svolta dalle Unioni di Comuni, Comuni, dalla Città metropolitana di Firenze, Enti Parco Regionali e Associazioni di volontariato, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco. La Toscana può contare su una forza di intervento in ambito Aib composta da circa 600 mezzi terrestri e 4.700 uomini operativi addestrati che fanno parte del volontariato (4.200 unità) e del personale degli Enti competenti (500 operai forestali). In Toscana, unica regione in Italia, c'è il centro di addestramento regionale della Pineta di Tocchi, a Monticiano (Siena),centro dedicato all'addestramento antincendi boschivi, che ogni anno forma 1.300 operatori. In questa partita, fondamentale è da sempre il ruolo delle Unioni di Comuni - e ancor prima delle Comunità Montane -, grazie al lavoro svolto dagli operai forestali, alle attività di previsione e prevenzione e anche all'attività informativa rivolta ai cittadini. Lo dimostra anche il fatto che la stessa legge forestale regionale delega alle Unioni di Comuni (già prima con le Comunità Montane) le relative funzioni amministrative. I dati dimostrano un netto miglioramento della situazione antincendi, ma la vera sfida rimane sempre la prevenzione per la quale importante è anche il senso civico e responsabile dei cittadini che sono chiamati a tenere abitudini corrette e segnalare prontamente in caso di incendio. Il coinvolgimento della comunità opera infatti come vero e proprio presidio del bosco: la conservazione degli ambienti naturali e la gestione del bosco diventano due politiche fondamentali per la prevenzione che trovano attuazione negli strumenti della pianificazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle azioni di gestione attiva mediante le 'comunità del bosco', intese come un insieme di aree gestibili omogeneamente, con la finalità di innescare processi di recupero e miglioramento ecologico, anche come prevenzione dal dissesto idrogeologico".