A Nicola Binda il Premio giornalistico Giuseppe Luconi

Si è tenuto sabato mattina alla Sala del Lampadario del Circolo Cittadino il Premio Giornalistico Giuseppe Luconi, patrocinato da Ordine Giornalisti delle Marche e Comune di Jesi (An) volto ad onorare la memoria di Luconi, cittadino benemerito e decano del giornalismo marchigiano. Tanti gli ospiti presenti e premiati alla cerimonia, tenutasi a parterre contingentato, alla presenza del Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura della Città di Jesi Luca Butini, del Consigliere Ordine Giornalisti Marche Evasio Santoni e di Beppe Cormio, Ospite d’Onore e General Manager della Lube Volley Civitanova campione del mondo per club. Nella mattinata sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti, tra gli altri, a Nicola Binda (Caposervizio Gazzetta dello Sport, Responsabile per Serie B e Lega Pro) per il suo brillante operato in ambito giornalistico ovvero per aver raccontato lo sport con professionalità, oggettività e rigore. Un giornalista scrupoloso, tra i massimi conoscitori del pianeta calcistico, presenza longeva e costante nel proprio ambito di riferimento, che ha sempre rispecchiato al meglio i valori espressi dal personaggio Giuseppe Luconi nel corso della sua carriera. Presenti all'evento anche altri noti giornalisti tra cui Laura Tangherlini (Rai News),Dario Ricci (Sole 24 Ore - Radio 24),Maurizio Compagnoni (Sky Sport) Giammarco Menga (Mediaset),Vincenzo Varagona (Vicecaporedattore TGR Marche) e altri. La mattinata ha preso il via con dei saluti video di noti giornalisti nazionali tra cui Francesco Giorgino (Rai) e Roberto Petrini, economista della Repubblica, premiato nella sezione Giornalismo Economico. Interessante il talk-show dal titolo “Giornalismo Tradizionale e nuovi modelli di comunicazione online: linguaggi e metodologie a confronto” al quale hanno partecipato varie firme nazionali che si sono confrontate in particolar modo su new media e fake news, tra i relatori anche lo stesso Nicola Binda che ha portato Luconi quale esempio di giornalismo che oggi probabilmente non esiste più. "Il giornalismo è un mestiere in coma - ha dichiarato Binda davanti a un'affollata platea - a causa di un insieme di eventi tra i quali l'era digitale nel giornalismo. I giornalisti della carta stampata oggi più che mai devono riuscire a difendersi con competenza e qualità, dare quel qualcosa in più, quel valore aggiunto che i social o non sono in grado di dare. Il prossimo campionato di serie A? Juve favorita, Inter subito dietro, Occhio ad Atalanta e Lazio". Presenti all’evento anche numerosi giornalisti del panorama marchigiano e alcuni familiari di Giuseppe Luconi, tra cui gli ideatori, il giornalista Daniele Bartocci, Giuseppe Papadia (ex Messaggero) e Alberto Santoni, oltre alla sorella in vita di Giuseppe Anna Luconi i quali, con grande commozione, hanno voluto celebrare uno dei giornalisti più umili e ben voluti del territorio marchigiano, Giuseppe Luconi, cittadino benemerito di Jesi.