Acque minerali, canoni irrisori di fronte a utili e fatturati rilevanti

Che la vicenda delle concessioni idriche debba essere totalmente rivista, a livello nazionale in primis, Uncem lo dice da tempo. E che i canoni di imbottigliamento delle acque minerali, oggi irrisori, abbiano necessità di un tagliando, il Presidente Uncem Piemonte Lido Riba lo sostiene da dieci anni. Il patto tra imprese che imbottigliano "oro blu" e i territori deve essere montato su due assi: quello dei canoni per l'imbottigliamento da pagare, e la forza lavoro da trovare sui territori, a beneficio delle comunità alpine. Il secondo potrebbe compensare il primo, ma servono regole chiare. Vale in tutto il Piemonte, dove va ricordato l'esempio virtuoso della Pian della Mussa con dipendenti tutti delle Valli di Lanzo. Non sempre questo accade in altre aree della regione. E così, Uncem sta con Vinadio e il suo Sindaco Angelo Giverso che ha chiesto alla locale azienda di imbottigliamento, tra le più grandi in Italia, di pagare 600mila euro di canoni arretrati. Altrimenti verrà bloccato ogni ampliamento. Giverso ribadisce un principio chiaro: e cioè che a fronte a 300milioni di euro di fatturato annui, meno di 2 milioni pagati a Regione, Unione montana, Comune sono una presa in giro. Per questo Uncem chiede alla Regione un monitoraggio - anche con un lavoro congiunto di Giunta e Consiglio regionale - sui canoni idrici. Vale per l'idroelettrico, di cui troppe cifre sono oscure, mai state trasparenti. Come per l'imbottigliamento: quanti sono e dove vanno, per cosa sono utilizzati. Le percentuali dei canoni sull'imbottigliamento di acqua potabile sono troppo bassi, tantopiù se poi le aziende non danno lavoro sul territorio. Il patto con le imprese va ricostruito. Soprattutto nel territorio che va dal Forte Albertino di Vinadio, al Santuario di Sant'Anna.