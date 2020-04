Ad enti no profit piemontesi 1,5 milioni dall'Unione Buddhista

L’Unione Buddhista Italiana ha stanziato un fondo speciale di 1.5 milioni di euro destinato alle organizzazioni non profit impegnate nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Tra le novanta realtà che hanno avuto accesso al fondo, sono cinque quelle con sede nella Regione Piemonte: La Bitta di Domodossola (VB), Luce per la Vita Onlus di Rivoli (TO); Associazione Arci Comitato territoriale di Torino, Comitato Collaborazione Medica e Promozione donna di Torino.

“Dopo gli 1.5 milioni già donati alla Protezione civile italiana, questa iniziativa dell’Ubi è rivolta a tutti quegli enti del Terzo Settore che stanno svolgendo un ruolo essenziale in questa fase di emergenza, ma che soprattutto avranno un ruolo ancor più determinante durante la fase post emergenziale per la cura dei soggetti più fragili. Un modo per restituire alla popolazione italiana la fiducia dimostrata con l’8x1000, in un momento in cui bisogna mettere in campo tutte le energie possibili e le risorse a disposizione, dando prova di un grande spirito di solidarietà e coesione” spiegano dall'Unione Buddista Italiana.