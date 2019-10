Al Cinema Corso arriva 'Fenix' il film fantasy girato in Valle Vigezzo e in Val Cannobina VIDEO

“Fenix – Una storia di vendetta” arriva in anteprima esclusiva per la Provincia al Cinema Corso di Domodossola questa sera dalle 20.30.La pellicola, girata in gran parte in Val Vigezzo e Valle Cannobina, nasce dalla mente e dal sogno di cinque giovani ragazzi, i produttori del film: Giuliano La Rocca, Maurizio Sala, Pietro Sala, Luca Catino e Francesco Galli.

Questi cinque cineasti da sempre hanno creduto in un progetto rivelatosi fin da subito ambizioso e complesso, quello di produrre un film di genere con l’obbiettivo di valorizzare le giovani risorse.

Il progetto muove i primi passi nel 2012con le prime riprese in Sardegna, nel Medio Campidano, con una troupe di sole sei persone. Nel corso degli anni si è sviluppato e ampliato, raccogliendo collaborazioni con più di 200 persone fra giovani tecnici, artisti, associazioni, fondazioni ed enti istituzionali. Le riprese si sono susseguite per svariate sessioni tra il 2012 e il 2017, partendo dalla succitata Sardegna fino a lambire le valli del Piemonte e le pianure della Lombardia. Il progetto è stato realizzato con una cifra incredibilmente bassa: meno di 30.000 euro. In 7 anni di produzione ha raccolto non solo persone e strutture ma anche idee; ha sviluppato una sceneggiatura che è stata modellata e plasmata a seconda delle esigenze della storia che racconta, dalle prime fasi della pre-produzione fino alla post-produzione. Momenti, questi, fondamentali per l’unione artistica di più elementi che sono giunti alla quadratura del cerchio.



TRAMA

Il regno di Andolin è minacciato. Re Stevan vuole riconquistare la terra dei suoi avi; per farlo ha bisogno dell'arma suprema, un ragazzo di nome Aydan che possiede un potere inimmaginabile, in grado da solo di rovesciare le sorti del conflitto. Sulle tracce di Aydan si metterà anche Shane, un Maestro Magicante che si batte per la difesa del regno. Maestro e allievo affronteranno un lungo viaggio verso la salvezza, perennemente braccati dai soldati del temibile Stevan, capeggiati dal possente Jihar e dal subdolo Gholad. Il cammino porterà Aydan alla scoperta dell'immenso potere sopito dentro di sé e alla consapevolezza del suo posto nel mondo. Lo aiuteranno una misteriosa Veggente e un silenzioso guerriero evocato grazie al potere di Shane.