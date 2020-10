Al via un nuovo ciclo di seminari on line sui più attuali temi europei

Il Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola, gestito dall’Associazione Ars.Uni.Vco, con il patrocinio di molti enti tra cui Città di Verbania, Fondazione Cariplo, Dip. DISEI Università Piemonte Orientale, Casa della Resistenza di Verbania, Istituto Studi Federalisti Altiero Spinelli e ASIT, propone un calendario di incontri nella forma dei WEBINAR, che avranno ad oggetto le più significative tematiche relative alla conferenza sul futuro dell'Europa, al processo di integrazione europea di particolare attualità e rilevanza.

Alcuni professori e ricercatori universitari, esperti in materie giuridiche ed economiche declinate in ambito europeo, ci aiuteranno infatti a capire meglio alcune dinamiche attuali legate all’Europa.

Un webinar ogni settimana nei mesi di ottobre e novembre 2020 per affrontare un argomento specifico in un ciclo unico che poi potrà anche proseguire in tempi e modalità da definire.

La partecipazione ad ogni singolo incontro è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione.

Di seguito gli ospiti ed i titoli dei singoli webinar che parteciperanno:

MASSIMO GAUDINA

Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

“Economia, sanità e future generazioni.

Le nuove sfide dell’Europa”

martedì 20 ottobre 2020 ore 18.00

MARIO LEONE

vice direttore Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”

“Next Generation EU e futuro dell’unità europea”

martedì 27 ottobre 2020 ore 18.00

MAJOCCHI ALBERTO

Professor Emerito di Scienza delle Finanze – Università degli Studi di Pavia – e Vice-presidente del Centro Studi sul Federalismo di Torino

“Un piano di rilancio per l’economia europea.

Le scelte dell’Italia”

martedì 3 novembre 2020 ore 18.00

BRAGA ANTONELLA

Docente di storia e filosofia, ricercatrice presso l’Università di Losanna

“Cosa significa essere cittadine/i europee/i oggi?

Le nuove sfide della cittadinanza”

martedì 10 novembre 2020 ore 18.00

SAPUTO GIULIO

Membro Comitato Federale – Movimento Federalista Europeo, coordinatore Assemblea nazionale del Consiglio nazionale dei Giovani

“L’Europa sottosopra: breve storia di un’idea e di un progetto visti dal basso”

martedì 17 novembre 2020 ore 18.00

TORINO RAFFAELE

Professore Università Roma Tre, Responsabile scientifico del CDE Discipol

“Per una efficace tutela dello Stato di diritto in Europa”

giovedì 26 novembre 2020 ore 18.00

Per maggiori informazioni http://www.univco.it/news/811/261/LET-S-TALK-ABOUT-EUROPE-ciclo-di-incontri-per-parlare-di-Europa-con-esperti/d,detail