Alberto Corsi in gara per l’elezione de “Il Master dell’Anno”

Alberto Corsi, mister “Coppa del Mondo” – ne ha vinte undici – risulta essere fra i candidati all’elezione de “Il Master dell’Anno” che sarà proclamato a Forte dei Marmi.

Il Master dell’anno è un’iniziativa della mega festa denominata Night Stars Master che si terrà a Forte dei Marmi dal 24 al 26 maggio.

In quell’occasione, sabato 25 maggio saranno premiati i Master dell’anno dei Gruppi A, B, C e D.

I Comitati Regionali Fisi hanno fornito le “nomination”, dopo avere ascoltato le opinioni dei rispettivi atleti. Ora si passa alla votazione online. Vince chi riceve più voti.

Alberto Corsi, da anni incontrastato dominatore di categoria sulle nevi d’Europa e America, è atleta di grande professionalità.

Master B12, passa tutto l’inverno ad allenarsi sulle nevi dell’alpe Burki. Sale presto al mattino, si prende i pali da slalom, traccia il percorso, effettua l’allenamento prefissato, ritira, ripone i pali e rientra a casa. Una grande costanza, un encomiabile impegno e grandi risultati.

Per votarlo non resta che andare su www.ilmasterdellanno.it scegliere il Gruppo C, ed esprimere la propria preferenza.