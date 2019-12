Allerta arancione per rischio valanghe in Ossola

Il bollettino di allerta meteorologico emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala per la giornata del 20 dicembre un livello di allerta arancione nel Piemonte sud orientale, lungo il Belbo, il Bormida e lo Scrivia, per il peggioramento del maltempo atteso dalla mattinata, che potrebbe provocare limitate esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante.

"Nelle ultime 24 ore - spiegano da Arpa Piemonte - sono stati registrati 5-15 di nuova neve sulle zone montane, con limite pioggia-neve sui 1800-2000m. La nuova neve attesa per domani e l’intensificazione dei venti, determinerà un aumento del pericolo valanghe su tutti i settori, in particolare a Nord e a Sud della regione dove il grado sarà 4-Forte. Nelle aree maggiormente interessate dalle nevicate sono attese valanghe spontanee che in alcuni casi potranno raggiungere dimensioni molto grandi, con accumuli in grado di coinvolgere la viabilità di fondovalle.

I livelli idrometrici dei corsi d’acqua appenninici e della pianura orientale sono attesi in aumento a partire dalle ore centrali di domani con valori che potranno raggiungere le soglie di guardia. Anche il Po sarà in moderato aumento ed a Torino potrà raggiungere i marciapiedi dei Murazzi.

Un progressivo miglioramento si avrà dal tardo pomeriggio a partire dalle vallate occidentali e sudoccidentali, con precipitazioni residue in tarda serata limitate al settore appenninico e tra verbano ed alto novarese.

Per seguire l’evolversi dei fenomeni e coordinare gli eventuali necessari interventi, la Protezione civile della Regione Piemonte ha previsto l’apertura della propria sala operativa di corso Marche 79 a Torino venerdì 20 e sabato 21, con orario 8-24.