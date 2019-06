Allerta arancione sul nord del Piemonte per temporali e possibili grandinate

Allerta arancione sul nord del Piemonte per temporali. "Una vasta area di bassa pressione si muove lentamente dalle Isole Britanniche verso la Francia, convogliando aria umida e instabile sul Piemonte. Sono attesi temporali in intensificazione - spiegano da Arpa Piemonte - con valori generalmente moderati dal tardo pomeriggio odierno, in ulteriore intensificazione nel corso della giornata di domani. In particolare, il settore settentrionale della regione sarà più interessato dai fenomeni, in quanto vi si verificherà una maggiore convergenza delle correnti instabili. E' stata emessa un’allerta arancione per temporali sul Verbano, gialla sulle restanti aree settentrionali. I fenomeni saranno in generale attenuazione, per quanto ancora possibili, martedì.

Grandinate e locali rinforzi del vento sono possibili in corrispondenza dei temporali più intensi".