Anche 'Alpi' al primo forum autonomista organizzato dall'associazione Rete 22 Ottobre

Sabato 17 ottobre si è tenuto in Milano il Primo Forum Autonomista organizzato dall'Associazione "Rete 22 Ottobre"

Presenti all'evento 14 sigle provenienti da Alto Adige e Sudtirolo, Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, oltre all'ex Ministro Giancarlo Pagliarini, al Consigliere Regionale Lombardo PD Pietro Bussolati e al Consigliere Comunale milanese Franco D'Alfonso. È inoltre intervenuto in collegamento audio l'Eurodeputato Herbert Dorfmann (SVP).

Dai numerosi interventi è emersa la volontà di perseguire un percorso comune, per coordinare l'azione politica e dare una voce univoca anche a tutti quei cittadini che si sono espressi già nel 2017 con il voto al Referendum in Lombardia e Veneto.

Lapidario in questo senso l'intervento di Pagliarini, che reputa "pazzesco come la volontà popolare venga ignorata, al contrario di ciò che accade nella vicinissima Svizzera. Svizzera che può realmente ergersi a esempio da seguire per tutti i territori della Val Padana, garantendo per le rispettive e differenti caratteristiche, con l'esercizio della democrazia diretta”.

Durante il suo intervento ALPI (Associazione Libera Per l'Insubria),nella persona del Presidente Luca Bona, ha consegnato una proposta scritta. Il documento delinea in tempi e modi la costituzione di un'Assemblea Permanente che coinvolga delegazioni di tutte le sigle presenti e di quelle che vorranno aderire entro i prossimi 30 giorni. La proposta, che è stata recepita, è ora in fase di delibera congiunta dai direttivi di ALPI e Rete 22 Ottobre.

“Crediamo -così Alpi- che superare la frammentazione tipica del mondo autonomista e, al contempo, le barriere ideologiche della contrapposizione destra-sinistra, sia la chiave per dare alle nostre comunità quella rappresentatività che ci manca per far valere le istanze del territorio in tutte le sedi”.