Anche Enrico Borghi in quarantena dopo i contatti con Cirio

Anche il deputato ossolano Enrico Borghi, che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con il governatore Cirio è in quarantena. Lo ha annunciato l'onorevole Dem di Vogogna.

"Carissimi, pur non avendo alcun sintomo, poiche’ nei giorni scorsi ho partecipato ad un incontro in Regione con il Presidente Cirio positivo al Coronavirus (a proposito: auguri e in bocca al lupo, Alberto!!!) ho ricevuto una comunicazione dell’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte che ha disposto per me il precetto di seguire il protocollo che prevede 14 giorni di isolamento a partire da oggi. Continuero’ a lavorare da casa mantenendomi per quanto possibile in contatto con il mio gruppo parlamentare e con chiunque abbia necessità".