Ancora code domenica sull'autostrada nell'ora del rientro

Ancora code sull’autostrada A26. Domenica sera, dopo le 19 e per più di un’ora e mezza, il tratto tra Baveno e Carpugnino ha registratio un intasamento di auto che ha fatto inquietare molti automobilisti in coda. Alcuni ci hanno segnalato di aver impiegato quasi un’ora per percorrere il tratto dalla superstrada di Ornavasso a dopo Carpugnino, perché la corsia era interessata da lavori. Il rientro per i turisti è stato dunque problematico per chi dal VCO rientrava in Lombardia.

Peccato che Autostrade avessero annunciato che i lavori sull’autostrada sarebbero stati sospesi nei fine settimana. L’App di Autostrade per l’Italia alle ore 20 e 39 segnalava invece code e lavori in corso in località Campino, dopo Baveno. Ricordiamo che solo due settimane fa molti parlamentari avevano inviato dei comunicati ai mass media per annunciare che Anas aveva deciso per lo stop ai lavori.