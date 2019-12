Andrea Cerutti nominato vicepresidente del Gruppo Lega Salvini in consiglio regionale

Andrea Cerutti, classe ’86, torinese di nascita, è stato nominato ieri martedì 10 dicembre vice presidente del Gruppo Lega in consiglio regionale del Piemonte. Cerutti si affianca dunque a Riccardo Lanzo, chiamato nelle scorse settimane a ricoprire il medesimo ruolo. “Gli auguro buon lavoro -dichiara Alberto Preioni, capogruppo Lega Salvini in Consiglio regionale- quello che ci attende sarà un anno denso di impegni e importante per il Piemonte. Insieme a Lanzo, Cerutti mi affiancherà per far fronte agli impegni del Gruppo. La nostra forza sta nel lavoro d’insieme -aggiunge Preioni- perché è solo così che le proposte della Lega e del centro destra faranno svoltare il Piemonte”.

Dichiara il Consigliere Regionale Andrea Cerutti (Lega): “Con grande emozione sono stato eletto Vice Presidente del Gruppo Consiliare Regionale della Lega Salvini Piemonte. Sarà un impegno che porterò avanti con dedizione e grande responsabilità. Ringrazio ogni singolo Consigliere della Lega per la fiducia accordatami e il Capogruppo Alberto Preioni, con cui da oggi lavorerò con ancora più determinazione ed entusiasmo. Mi batterò per supportare e rappresentare degnamente tutto il Gruppo, che è anche il Gruppo Consiliare più numeroso di Palazzo Lascaris. E’ un grande segno anche per il territorio torinese che rappresenterò insieme alle esigenze tutte dell’intero territorio regionale”.