Aperte le candidature per la Consulta di quartiere della Cappuccina

Dopo l'istituzione della Consulta della Cappuccina da parte del Comune di Domodossola l'amministrazione invita gli abitanti del quartiere a candidarsi. Può presentare domanda per diventare parte attiva del nuovo organo cittadino chi risiede, o svolge la propria attività, nelle seguenti vie:

Via Nino, Via Al Bogna, Via Italia, Via Pizzo Crogna, Vicolo Lombardia, Via Roma, Via Labriola, Via Palermo, Via Zanola, Via Como, Via Alpe Veglia, Via Napoli, Via Alpe Devero, Via Manzoni, Via Ravenna, Via Bonfantini, Via Roberti, Via Ravasenga, Via Cavalli, Via Contini, Via Menotti, Via Rebora, Via Parnisari, Via Cappuccina, Via Leonardo Da Vinci, Via Cairoli, Via Trento, Via Terracini, Via Madonna di Re, Via Ciolina, Via San Francesco (da incrocio con via Cairoli sino a incrocio con via Sant’Antonio).

I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Domodossola e "non devono ricadere - precisa l'amministrazione- in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale".

Le candidature devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di venerdì 17gennaio 2020. Le domande possono essere presentate, entro il termine sopra indicato, anche via pec a protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it