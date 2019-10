Aperto l'ambulatorio polispecialistico dell’Auser Ossola. Curerà gratis le persone bisognose

E' stato inaugurato ieri a Villadossola l'ambulatorio medico polispecialistico dell’Auser Ossola destinato agli utenti in condizione di disagio economico. L'ambulatorio è nei locali del Centro Culturale la Fabbrica vicino anche alla sede Auser. Molte persone sono intervenute per conoscere questa realtà che è la quarta in Italia. Presente anche il presidente dell'Auser Regionale Giovanni Pibiri che ha elogiato l'iniziativa e ha ringraziato i volontari Auser e medici, anche loro volontari, che presteranno servizio nell'ambulatorio. “Queste persone potrebbero fare altro – ha detto - e invece hanno scelto di aiutare persone che non conoscono”. Pibiri ha ringraziato il sindaco Toscani per la sensibilità dimostrata nel mettere a disposizione i locali per l'ambulatorio in comodato d'uso. Ha fornito poi alcuni dati sull'Auser del Piemonte che conta 20 mila soci e ha aiutato lo scorso anno 200mila persone.

“L’ambulatorio – ha detto il sindaco Bruno Toscani nel suo intervento - vuole essere un servizio non solo per Villadossola ma anche per tutta l'Ossola. Quando la presidente mi ha proposto il progetto, anche sulla scorta del successo dell'ambulatorio di Borgomanero, come amministrazione abbiamo subito accettato”. Alcuni Comuni, come Antona e Borgomezavalle, hanno già concesso un contributo per il progetto, così come alcune ditte della zona, privati, enti e fondazioni.

A conclusione della presentazione la parola è passata alla presidente dell'Auser Maria Elena Pirosetti e al vicepresidente dell'Auser Raffaele Porcu. “Mi auguro che il progetto – ha detto Pirosetti – possa dare beneficio alle persone che soffrono . Ringrazio le persone che collaborano con me per la riuscita del progetto, il consiglio direttivo e i volontari, e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'ambulatorio”.