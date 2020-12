''Assumere i giovani con gli sgravi fiscali? Sono solo parole''

‘’L’Inps ha rifiutato provvisoriamente la domanda per mancanza fondi. Non parliamo più di aiutare il Made in Italy e i giovani… sono solo parole’’.Termina così la lettera pubblicata sul sito di Nicola Porro, faccia nota delle tv Mediaset e vice direttore de ‘Il Giornale’.

La lettera è firmata da Giulia Polli, responsabile della Manifattura di Domodossola assieme alla sorella Giulia e al padre Giuseppe Polli.

Una lettera nella quale denuncia quanto accaduto all’azienda di Villadossola che opera nel settore della moda e dell’arredamento. Azienda che aveva chiesto gli sgravi promessi per chi assume giovani in questo momento delicato della pandemia.

‘’L’11 febbraio 2020 - scrive Polli - è stato pubblicato dall’Anpal il Decreto direttoriale n.52 per la nuova agevolazione per l’anno 2020; la circolare specifica che lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati che assumano nuovo personale o trasformino da tempo determinato a tempo indeterminato sul territorio italiano nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020; i lavoratori devono avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni oppure oltre 25 anni senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per l’agevolazione in questione sono stati stanziati complessivamente 329 milioni e 400 mila euro di cui 234 milioni di euro a favore delle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),12 milioni e 400 mila euro per le regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e 83 milioni per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

In data 1º settembre 2020 la ditta “Manifattura di Domodossola” ha trasformato a tempo indeterminato una dipendente che soddisfa i requisiti per lo sgravio sopra indicato. La ditta ha atteso la pubblicazione dell’applicativo (27 ottobre 2020) per poter richiedere la riduzione contributiva e, il 16 novembre 2020 è stata inoltrata la richiesta tramite il portale Inps. Il 7 dicembre 2020 l’Inps ha rifiutato provvisoriamente la domanda per mancanza fondi’’.