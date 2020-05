Atc Piemonte Nord, l'attività degli uffici nel periodo di emergenza

Atc Piemonte Nord comunica che a seguito della situazione e delle normative nazionali e regionali per la gestione dell’Emergenza Coronavirus è privilegiato l’invio delle varie comunicazioni e documentazioni tramite mail (agli indirizzi protocollo@pec.atcpiemontenord.it oppure info@atcpiemontenord.it).

Sono attivi per informazioni e gestione pratiche i numeri telefonici riportati sul sito: www.atcpiemontenord.it che invitiamo a consultare.

Solo per i casi indifferibili e che non possono essere risolti telefonicamente l’operatore fisserà un appuntamento in sede con le modalità che saranno indicate.

L'Agenzia Territoriale della Casa confida nella comprensione degli utenti, visto il particolare momento. Gli uffici daranno comunque massima attenzione e disponibilità.