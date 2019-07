Auto targate "TI" guidate in Italia dai frontalieri, Locatelli:"Ci stiamo davvero coprendo di ridicolo con la Svizzera"

"La notizia dello slittamento della votazione dell'emendamento per la correzione all'interno dello stesso del divieto di circolazione di auto targate "Ti" in territorio italiano ha sconfinato anche in Ticino comparendo su alcuni siti on line d'oltreconfine. E' lampante l'incongruenza operativa di un governo che vara un decreto e sullo stesso deve fare delle modifiche che potevano essere evitate se non fosse che i parlamentari locali (escluso l'on Borghi il quale già a giugno aveva contattato addirittura l'ambasciata Svizzera ) non si ricordassero che ci sono oltre 6500 frontalieri che varcano il confine". Così Antonio Locatelli, portavoce dei frontalieri del VCO. Che, preoccupato, dopo l'appello lanciato pochi giorni fa, ritorna sull'argomento, ora che lo stesso tema è diventato anche argomento di discussione in Svizzera. "Eppure - va avanti il Coordinatore dei frontalieri - contatti con l'on. Enrico Montani ne ho avuti e promesse tante ma è incredibile come il governo si chiuda a riccio nonostante sia evidente l'errore. Eppure nonostante tante promesse, comprese quelle di un eurodeputato della Lega, e di due sottosegretri leghisti e di due onorevoli pentastellati, vaghiamo nel nulla. Proveremo ora a fare intervenire le giunte della Regione Piemonte e della Lombardia per capire se con una circolare che permetta a coloro i quali sono in possesso di un permesso di lavoro, possano circolare liberamente in italia in attesa che il presidente della camera Fico (che probabilmente non sa neppure chi siano i frontalieri) renda ammissibile l'emendamento. Ringrazio l'on. Enrico Borghi che rispetto a questa problematica e a quella della controversa viabilitä sulla 34 e sulla 337 ha ottenuto risultati tangibili non essendo nemmeno forza di governo! spero che tutta questa epopea si risolva in breve tempo per non coprirci ancora di ridicolo con chi invece oltre a darci il lavoro e le macchine per recarci al lavoro vede uno Stato che non ci considera per niente".