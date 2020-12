Autostrade bloccate dalla neve, Uncem: “Dai tir o dall'inefficienza nella prevenzione?”

"Siamo alle solite. Neve e ghiaccio bloccano le autostrade sull'Appennino, tra Liguria, Piemonte, Lombardia, intrappolando migliaia di automobilisti, tir, camion, auto. E il gestore che fa? Scarica la colpa sui camionisti appunto, che non avrebbero rispettato i divieti. Mi chiedo, con moltissimi Sindaci che ieri sera hanno visto il traffico aumentare a dismisura e senza controllo sulla viabilità secondaria, se il gestore, ASPI, abbia fatto tutto il necessario per la gestione pre-nevicata, ampiamente prevista. È veramente stato fatto tutto per insalare e gestire le lingue d'asfalto che attraversano l'appennino? il 'piano neve' funziona o fa acqua, e ghiaccio? Gli automobilisti, i camionisti, devono essere immediatamente rimborsati. 30 euro l'ora chiedono le associazioni dei consumatori e le datoriali degli autotrasportatori. Hanno ragione. Uncem chiede interventi del Ministero dei Trasporti. Aspi chiarisca al Ministro De Micheli".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem.