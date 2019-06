'Balla, Boccioni, Depero. Costruire lo spazio del futuro', il Futurismo in mostra a Domodossola

Il Futurismo il tema della nuova mostra di palazzo San Francesco a Domodossola che sarà inaugurata il 22 giugno. L'esposizione dal titolo “Balla, Boccioni, Depero. Costruire lo spazio del futuro” riunisce settanta opere, gli argomenti sviluppati sono: l’uomo, lo spazio e la velocità. Ancora le pareti sono spoglie, ma stamane c'è stata un'anteprima con reperti ossolani che secondo gli organizzatori rientrano a pieno titolo nella mostra, in quanto Domodossola anticipò addirittura il futurismo e così la mostra intende celebrare anche Geo Chavez con l'esposizione dell' aeroplano dell’aviatore peruviano che compì la mirabolante impresa della prima transvolata delle Alpi, sorvolando i cieli del Sempione nel 1910. Non solo a corredare gli spazi delle opere, che saranno installate nei prossimi giorni, ci sono due affascinanti sculture in legno che raffigurano donne ossolane in abiti d’epoca e la prima macchina immatricolata nella Provincia di Novara.

L’amministrazione ha investito per l'esposizione 95 mila euro. “E' una mostra di altissimo profilo – ha detto l'assessore alla Cultura Daniele Folino – che rinnova il ruolo di Domodossola nel mercato dell'arte e nel mondo delle mostre che quest'estate si potranno vedere in giro per l'Italia. Il Futurismo si lega in maniera molto stretta con Domodossola. Nel 1906 vi fu il traforo del Sempione, e nel 1910 la trasvolata di Chavez abbiamo voluto costruire un percorso particolare e diverso che incuriosirà turisti e visitatori”.

“La mostra è stata creata su misura per la storia di Domodossola – ha detto il curatore della mostra Antonio D'Amico– i manichini con i costumi furono presentati all'esposizione industriale di Milano del 1881 e la città si presentò nel migliore dei modi con la propria tradizione, fece vedere gli abiti più belli delle valli ossolane e sono gli anticipatori del futurismo dalle identità territoriali alle identità nazionali. Le opere propongono una visione coinvolgente, dall'ultimo decennio dell'Ottocento fino al 1960, dalla stagione prefuturista all'aeropittura, attraversando gli anni tra le due guerre mondiali, per mettere in evidenza il cambiamento del rapporto tra l'uomo e la natura, tra il centro e la periferia, tra la tradizione e il futuro”.

La mostra sarà inaugurata il 22 giugno ci saranno opere di artisti come Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, Gerardo Dottori, Tullio Crali e tanti altri artisti. All'esposizione hanno collaborato la Fondazione Ruminelli, la Fondazione Comunitaria l'associazione Musei dell'Ossola ma anche partner privati. La mostra a Palazzo San Francesco resterà visitabile fino al 3 novembre. Le opere arrivano prevalentemente dal Mart il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto ed è patrocinata dal Mibac il Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte. L'esposizione si avvale di un comitato di studi del quale per quanto riguarda l'Ossola fanno parte la storica d'arte Chiara Pagani e la studiosa di tradizioni locali Paola Caretti.