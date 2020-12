Bando aperto CST, finanziati altri 8 progetti

Dei molti progetti pervenuti e valutati dal Consiglio Direttivo del Cst Novara-Vco lo scorso 11 dicembre sono 8 quelli che verranno finanziati (6 per la provincia di Novara e 2 per il Vco).

Il Bando, lanciato nel mese di aprile per rispondere alle esigenze del territorio continua a rappresentare una risposta concreta alle richieste delle associazioni e si è rivelato, fin dalla prima sessione di valutazione, un efficace strumento per supportare le progettualità territoriali.

'Sembrerebbero inesauribili le risorse del Terzo Settore per fronteggiare il momento che stiamo vivendo - commenta il Presidente Carlo Teruzzi - sono ancora davvero molti e variegati i progetti presentati anche nella parte conclusiva di questo anno così difficile. Continuiamo a raccogliere e finanziare tutte le esperienze positive e le sperimentazioni che stanno proseguendo senza sosta sui territori'.

“Anche questo mese - aggiunge Daniele Giaime, Vice Presidente del CST - ci ritroviamo a finanziare percorsi e idee che partono dall'emergenza ma la superano, per valore, iniziativa e volontà di andare oltre e proseguire il più possibile e con cautela ma verso una normalizzazione delle attività, per il benessere delle persone”.

“Come Consiglio Direttivo siamo davvero orgogliosi - commenta Ezio Romano, Segretario Generale – di trovarci ogni mese ad esaminare così tante proposte provenienti dai due territori. Fa bene al mondo dell'associazionismo, si percepisce la volontà di non lasciare indietro nessuno e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

“Proseguiamo con l'opportunità di finanziamento di piccoli grandi progetti - continua Caterina Mandarini, Direttore del CST - lo facciamo per la restante parte del 2020, con la consapevolezza che si tratti di linfa vitale per le realtà associative. Buona la tenuta dei numeri delle idee presentate, incessante davvero la spinta per proseguire con le attività o per reinventarsi per la collettività e dei territori”.

I progetti finanziati:

Associazione promozione anziano - Covid-19: controlla il livello di ossigeno - Il progetto ha l'obiettivo di fornire agli anziani utenti dell’associazione, uno strumento utile per misurare e monitorare il grado di ossigeno e valutare l'andamento della malattia COVID-19. I volontari, che telefonicamente già si interfacciano con gli anziani per capire quali sono le loro necessità, al fine di intervenire nel caso di bisogno, potranno in questo modo monitorare a distanza il livello di ossigenazione della singola persona e segnalare al medico di base qualsiasi anomalia che viene riscontrata.

Il Colibrì – I piccoli Colibrì – Laboratori ludici e creativi in natura organizzati dai volontari e dai genitori al fine di aiutare i bambini ad affrontare al meglio la situazione di emergenza che stiamo vivendo. I volontari saranno formati online da un pedagogista che darà loro tutti gli strumenti necessari per proporre attività ludiche all’aperto in completa sicurezza ai bambini.