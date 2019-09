Beccalossi sulla lotta al gioco d’azzardo: “Più che sulla repressione, bisognerebbe puntare sulla comunicazione”

Il Decreto Dignità è destinato a sconvolgere il mondo del gioco d’azzardo e continua comunque a far discutere tutti i protagonisti della norma. Gli ultimi ad entrare nella discussione tra istituzioni e filiera sono stati gli enti locali, i quali rivendicano il loro ruolo nella lotta contro il Gioco D’Azzardo Patologico.

Il Decreto Dignità avrà, come spiega Giochi di Slots, ripercussione anche sulla libertà d’azione proprio degli enti locali, in quanto non c’è una vera e propria normativa nel quadro nazionale, nonostante i numerosi tentativi di uniformare la giurisprudenza legata al settore Giochi da parte della conferenza Stato-Regioni e l’intesa che fu raggiunta l’anno.

Su questo aspetto ha parlato, tra gli altri, Viviana Beccalossi, consigliere regionale in Lombardia per il Gruppo Misto, che è stata la promotrice della legge regionale vigente in Lombardia sul Gioco d’azzardo Patologico, la quale si è detta abbastanza soddisfatta del decreto approvato ad inizio mese dall’esecutivo pentastellato. “Sono convinta che il governo abbia preso una buona decisione a partire dal governo dignità. Ovviamente penso che nessuna misura, presa nel singolo, possa avere effetti determinanti. In questo momento sta passando il messaggio che il gioco non può essere un mero strumento di guadagno per lo Stato”.

La Beccalossi ha, tuttavia, sottolineato che solo con i divieti di pubblicità del gioco d’azzardo non si può combattere un fenomeno così importante, che va assolutamente prevenuto. “Serve la volontà” – continua la rappresentante del Gruppo Mista – “di proseguire la lotta al GAP dall’informazione e dalla prevenzione”. L’auspicio è quello di non permettere ai giocatori affetti da GAP di entrare a far parte di un settore illegale, quindi andare a ricercare gli eccessi e combattere la ludopatia dal principio. In quest’ambito si colloca la necessità, secondo Viviana Beccalossi, di varare una legge nazionale che tenga in considerazione ciò che c’è già di buono nei provvedimenti a livello locale e regionale, partendo da quella in vigore attualmente in Lombardia, che abbia al suo interno anche una campagna di sensibilizzazione dei rischi che derivano dal gioco d’azzardo.

“Più che sulla repressione, bisognerebbe puntare sulla comunicazione, partendo dalle scuole. Per un ragazzo” – conclude la Beccalossi – “è più facile essere raggiunto da un’offerta con tantissime occasioni provando il gioco d’azzardo, piuttosto che da una campagna di informazione che gli spieghi le drammatiche conseguenze. Il modello di prevenzione e cura che abbiamo varato in Lombardia può essere un riferimento dal punto di vista nazionale”.