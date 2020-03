Beppe Scienza perde uno zio per il Covid19. Il mister domese: "State a casa, nessuno è immune!"

“Stanotte il mio caro zio è volato in cielo. Il virus ha colpito”. A parlare è mister Beppe Scienza, l'allenatore del Monopoli ha postato la notizia di un lutto che ha colpito la sua famiglia. “Non lo scrivo per avere commiserazione ma solo per far sapere che stanno morendo da soli senza nessuno che possa stare vicino in quei momenti drammatici” scrive il mister domese.

“Quindi cari teste di c.... Se pensate di essere immuni a tutto questo state sbagliando. Dobbiamo rimanere in casa e rispettare per una volta le regole” tuona Scienza.

“Ci sono infermieri, dottori e operatori sanitari che stanno rischiando del loro per aiutarci. Meritano il nostro apporto. E lo meritano anche i nostri cari che ci lasciano....RIP Zio carissimo” conclude Beppe Scienza.

Sottoscriviamo e rilanciamo l'appello di Beppe: state a casa!!!!