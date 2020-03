Biblioteche Vco, on line le attività per bambini di Nati per Leggere

Sul sito delle Biblioteche del Vco (http://www.bibliotechevco.it/easyne2/eventi/carta-forbice-libro/) è attiva una sezione dedicata ai più piccoli, da 0 a 6 anni, e alle loro famiglie curata dal progetto Nati per Leggere Vco.

Nella sezione Carta, forbice, libro-Attività per piccoli lettori si possono trovare tanti suggerimenti di letture da condividere, raccolte in bibliografie tematiche, spunti interattivi, come i video per cantare insieme e proposte creative e manuali, con le illustrazioni e le attività di Elettra Riolo. Per entrare insieme a Nati per Leggere Piemonte Vco nel mondo della fantasia, della creatività e del divertimento è sufficiente navigate nella sezione dedicata.

Informazioni sull'iniziativa anche sulla pagina fb del progetto Nati per Leggere @NatiperLeggereVCO (https://www.facebook.com/NatiperLeggereVCO/). Sono disponibili anche dei video di alcune delle attività sul canale youtube di Npl (https://www.youtube.com/channel/UCEMFMd4D3OBYAvV0CKk6grA).