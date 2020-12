Bilancio di fine anno per il Distretto dei Laghi: promozione nel nome dell’outdoor

L’impegno attuale del Distretto Turistico dei Laghi sta andando indubbiamente verso la valorizzazione dell'outdoor tra Laghi e Monti, nell'ambito della più ampia promozione del turismo slow. Un macrotema assolutamente contemporaneo che coinvolge concetti quali movimento all’aria aperta, cibo local e benessere, e che schiaccia un occhiolino anche al 2021. Si, perché sono esperienze di vacanza, queste, che nella nostra destinazione vengono richieste oggi più che mai. Per meglio raggiungere potenziali visitatori e turisti già fidelizzati in tempi così duri, già nel corso del 2020 l’ATL ha intrapreso una varietà di azioni mirate.

Il lancio del nuovo sito outdoor LAGO MAGGIORE EXPERIENCE nella sua versione Winter (nei primi mesi del 2021 sarà lanciata anche la versione Summer), l’arricchimento dell’archivio fotografico con immagini improntate sull’outdoor dal taglio active di forte impatto paesaggistico ed emozionale, la pubblicazione delle guide dedicate SLOW TREK (gli itinerari a piedi per tutta la famiglia) e FOOD&WINE (vademecum sui prodotti tipici di Novarese e VCO e goloso ricettario),la partecipazione – in presenza o virtuale - alle maggiori fiere d’autunno, italiane e internazionali, come TTG Rimini, WTM e IBTM.

Non solo, dall’estate all’inverno, sono state realizzate due grandi campagne di comunicazione.

La prima campagna del Distretto, avviata sul mercato Italia, si è svolta nel corso dell’estate sino ad autunno inoltrato con lo scopo di attirare l’attenzione del turismo di prossimità, proveniente dal resto del Piemonte e dalle regioni limitrofe. Un importante investimento su cui il Distretto ha puntato da subito, appena terminato il primo lock down, anche in parallelo alla partenza della campagna “Riparti Turismo” finanziata dall’Assessorato al Turismo di Regione Piemonte. Di seguito una carrellata delle principali azioni intraprese nell’ambito della campagna Italia.

Un caratteristico tram che, vestito dai colori tipici del Distretto, ha corso nel centro storico di Torino per tre mesi, da luglio ad ottobre, mostrando grandi immagini delle più celebri attrazioni e uno slogan “Take your lake time, take it slow” che invita a scoprire i nostri Laghi e Monti in maniera dolce, a contatto con la natura e la cultura locale. L’idea è piaciuta così tanto che sarà replicata durante la stagione invernale in corso: grazie a scatti evocativi, il tram questa volta porterà a Torino le bellezze di Neveazzurra, il comprensorio sciistico del Verbano Cusio Ossola, e le attività open air sulla nostra neve. Una meta da scoprire, o riscoprire, anche da parte degli stessi piemontesi.

Vere e proprie cartoline dal Distretto, in formato pannello pubblicitario, sono state apposte per un intero mese, tra agosto e settembre, a Milano sui classici autobus arancioni e sui verdi ECObus in centro città e presso le stazioni della metropolitana lungo le linee rossa, verde e gialla, a mostrare alcuni dei migliori itinerari per il trekking così come le top attractions. La promozione sui bus milanesi sarà replicata a breve con focus la montagna invernale.

I nostri percorsi a piedi, alla portata di tutti, sono stati promossi tra luglio ed agosto anche nelle edizioni regionali e provinciali di grandi quotidiani come Il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica, tanto nella versione cartacea quanto sul web.

L’escursionismo ad alto tasso panoramico tra Verbano, Cusio e Ossola ha ottenuto una vetrina anche con le edizioni cartacee e web del prestigioso Touring Club Italiano.

Pagine pubblicitarie sono uscite sui numeri di Settembre, Ottobre e Novembre della rivista TOURING, in linea con la campagna di rilancio regionale dal claim “Piemonte. L’esperienza che non ti aspetti”. Un publiredazionale di una settimana è stato pubblicato a settembre anche sul portale www.touringclub.it, questa volta dedicato al Lago d'Orta: alla scoperta lenta del piccolo lago dove la natura fa da cornice ad arte e spiritualità.

Infine, il territorio con le sue esperienze più autentiche di vacanza - passeggiate, enogastronomia e wellness – sono stati protagonisti del reportage “Romantici Laghi, Alpi maestose” di ben dieci pagine sul numero Agosto/Settembre della rivista travel italiana THAT’S ITALIA.

La seconda campagna, della durata di 4 mesi (partita a settembre e tuttora in corso),è rivolta all’estero, in particolare verso alcuni mercati europei target per il Distretto Turistico dei Laghi. Completamente digital, si tratta di una promozione via web e social rivolta a Francia, Svizzera, Germania e Olanda.

È realizzata grazie alla collaborazione tra la nostra ATL e Outdooractive, piattaforma digitale e app leader nella cartografia e nei percorsi outdoor. Grazie ad Outdooractive, il territorio è stato presentato attraverso un racconto fatto di capitoli: ogni mese un tema, ad ogni tema sono stati associati degli itinerari outdoor. Una selezione di 30 percorsi Hike&Bike tra Laghi e Monti, segnalati da noi attraverso descrizioni, immagine esclusive, mappe gpx e indicazioni tecniche. Sono stati oltre 85.000 gli utenti Outdooractive che hanno visualizzato e salvato questi itinerari, ci piace immaginare per le future vacanze sul territorio. Come è stata organizzata la campagna? A cadenza mensile, con una newsletter inviata a più di 4 milioni di iscritti a www.outdooractive.com (con riferimento ai suddetti paesi),alla quale sempre sul portale viene correlata una landing page tematica, di volta in volta diversa e accompagnata da una carrellata di immagini e video emozionali. Le nostre landing pages hanno raggiunto oltre 64.000 visualizzazioni totali dalle nazioni di interesse. Sempre sulla piattaforma Outdooractive, è stata creata una presentazione generale del Distretto Turistico dei Laghi come Marketing Region, che rimarrà visibile a tutti gli users anche oltre campagna. La promozione estera, inoltre, è social con un post a settimana dedicato alle esperienze da vivere nella nostra destinazione, alternativamente sul profilo Facebook e sulla pagina Instagram di Outdooractive. I contenuti social inerenti il territorio del DTL hanno sinora ottenuto l’incredibile cifra di +390.000 visualizzazioni.

A settembre sono stati i Laghi a svelarsi, con le loro ville e giardini, le celebri attrazioni e gli itinerari trekking e bike più panoramici, a pelo d’acqua o in collina.

Ad ottobre si è lasciato il posto alle Montagne, con le loro valli, le vette e le aree protette: paesaggi alpini tra i quali corrono escursioni e percorsi mountain bike mozzafiato.

A novembre è stata la volta della Cucina: un Menù ideale, con le sfiziose ricette che più contraddistinguono il buon vivere tra i laghi e l’Ossola; anche qui non è mancata la proposta di passeggiate alla scoperta dei luoghi d’origine dei prodotti d’eccellenza. Dicembre, infine, è il mese della Neve, con le stazioni sciistiche di Neveazzurra, il relax delle terme, il calore delle nostre Alpi, ma anche i siti e i monumenti visitabili in inverno e, perché no, i migliori itinerari a piedi praticabili da tutta la famiglia, tutto l’anno. Proprio la promozione dell’offerta invernale sui canali Outdooractive durerà fino a metà gennaio 2021.

La campagna Estero si va ad aggiungere ad un’altra iniziativa promozionale degna di nota, messa in campo quest’anno dal Distretto nei confronti dei mercati di lingua tedesca: un reportage di undici pagine ha descritto l’intero territorio, dal Lago Maggiore passando per il Lago d’Orta e il Lago di Mergozzo sino alle sette Valli Ossolane, su LUST AUF ITALIEN n. Luglio/Agosto 2020, travel magazine leader in Germania, Austria e Svizzera.

Vanno inoltre ricordati i numeri legati alle piattaforme digitali, tra gli strumenti essenziali dell’ATL per la promozione turistica in generale e la valorizzazione dell’offerta Outdoor in particolare. Numeri che, con un lavoro quotidiano costante, il Distretto auspica di incrementare ulteriormente nel 2021: oltre alle 20.000 pagine web contenute sul sito istituzionale www.distrettolaghi.it di cui circa la metà dedicate ai soli eventi, il Distretto ha messo in rete un nuovo portale per l'outdoor estivo ed invernale www.lagomaggiorexperience.it a cui saranno associati i migliori dispositivi di analisi del traffico e gestione dei key performance indicators. Prezioso supporto di 6 profili social: la sola pagina Facebook istituzionale conta oltre 111.000 follower e ci rende così la 1° pagina istituzionale turistica della Regione Piemonte. Citiamo infine gli oltre 15.000 i follower sulla nuova pagina FB LagoMaggiorExperience e gli oltre 9.000 i follower sulla nuova pagina Instagram del DTL.