Bilancio di previsione, Preioni (Lega): approveremo in tempi strettissimi per il bene di tutti i piemontesi

In vista della discussione del bilancio di previsione 2020-2021 in programma martedì 24 marzo prossimo, che data la situazione di emergenza avverrà per la prima volta in modalità remota, il presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni ha invitato l’opposizione a “fare squadra”.

“Chiediamo un gesto di responsabilità forte alle minoranze - afferma Preioni - per riuscire ad approvare in tempi rapidissimi uno strumento importante che arriva in un momento storico particolarmente difficile per tutto il Piemonte. Per questo motivo non presenteremo emendamenti e lo stesso ci aspettiamo dalle opposizioni, così da poter velocizzare un iter che, date le circostanze, sarà più complicato del solito".

"Per la prima volta - spiega Preioni - l’assemblea si riunirà in teleconferenza e ogni consigliere esprimerà il proprio voto via web. Si tratta di un bilancio - sottolinea- che dà ossigeno ai più svariati settori della nostra regione, portando risorse all’edilizia scolastica e ai servizi educativi, agli scuolabus di montagna e alla protezione civile, alle Province e alle associazioni culturali, allo sport e a chi ha subìto danni da animali selvatici".

"Il documento regionale di economia e finanza che sarà sottoposto all’attenzione dell’'aula virtuale' - dice ancora Preioni - non è un copia incolla dei precedenti ma è stato studiato e realizzato con estrema attenzione, e non potrebbe essere altrimenti data l’emergenza Coronavirus che sta mutando lo scenario sanitario, economico e sociale del nostro Paese. Il gruppo Lega in primis e tutta la maggioranza - conclude Preioni - hanno lavorato per dare riposte efficienti a tutti quei comparti del Piemonte che oggi più che mai necessitano di risorse e investimenti”.

Tra i vari capitolo finanziati, con incrementi, nel bilancio di previsione dal maxiemendamento di giunta, spiccano tra l’altro 25 milioni destinati al trasporto pubblico locale, 14 milioni ai piccoli Comuni, oltre 20 milioni che arriveranno agli enti provinciali in virtù dei versamenti dei canoni idrici, 10 milioni per gli investimenti per la competitività delle imprese turistiche, ai quali se ne aggiungono altri 7 per il settore turismo e 2 milioni e mezzo per la partecipazione ad eventi e fiere internazionali.

E ancora: 4 milioni di euro sono a bilancio per il risarcimento dei danni causati da animali selvatici su strada e 730 mila euro per il risarcimento a danni subiti da pascoli e agricoltura, 100 mila euro agli oratori, 800 mila euro per la montagna, 500 mila per gli scuolabus, sempre di montagna, e altrettanti per le botteghe dei servizi.

Poi: 3 milioni e mezzo per lo sport, 6 milioni e mezzo per gli impianti sciistici, 40 per la ristrutturazione delle case popolari e 3 per l’infanzia. E infine: 5 milioni di extra Lea, destinati a tutte le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti (con altri 5 milioni stanziati solo per la città di Torino) e 15 milioni per le famiglie lavoratrici, con aiuti ad asili pubblici, privati e paritari.