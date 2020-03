Bonus facciate, Lega: "Solo per alcune aree, provvedimento ingiusto”

“Il Governo nella finanziaria 2020 ha portato al 90% le detrazioni fiscali sul così detto “Bonus facciate”, un forte incentivo che potrebbe innescare un processo virtuoso di miglioramento estetico per le facciate delle nostre abitazioni e un volano per l’edilizia", spiega il consigliere regionale leghista Valter Marin assieme al capogruppo Alberto Preioni.

"Peccato che chi ha legiferato si sia inventato, facendo riferimento ad un decreto ministeriale del 2 aprile 1968, che tale bonus possa essere utilizzato esclusivamente per i fabbricati situati in aree “A” (centri storici) e “B” (aree di completamento),quando nel nostro paese la classificazione degli edifici prevede anche aree “C”, “D” e “E”. Tale provvedimento è pertanto ingiusto perché non mette nella stessa condizione di godere di benefici tutti i cittadini, indipendentemente da dove sia dislocata la propria abitazione. Quella che poteva essere un’opportunità è diventata un’occasione persa".

"Per questo martedì 3 marzo, il Gruppo regionale Lega Salvini Piemonte ha presentato un Ordine del giorno, in cui si chiede di rivedere il provvedimento con due ipotesi: una è quella di concedere i benefici a tutti gli edifici esistenti, l’altra, qualora preoccupati delle ricadute sul bilancio dello Stato a causa del numero di domande, semplicemente indicando una data di costruzione dell’edificio come soglia per le richieste”, conclude Marin.

“L’ordine del giorno è stato approvato nonostante il parere contrario delle minoranze, - così il presidente del gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale Alberto Preioni. Temevano che questo incentivo potesse essere insostenibile a livello finanziario per il numero di richieste. Timore, come già detto, infondato. Anche questa volta abbiamo dimostrato come la Lega sia al servizio di tutti i cittadini”.