Borghi: ''Si faccia chiarezza sulla crescita di 8 metri del fiume Toce in sole 2 ore'' VIDEO

Il parlamentare del Pd, Enrico Borghi, è intervenuto oggi in aula a Montecitorio per far rilevare l’esigenza di un rapido intervento del Governo per l’emanazione dello stato di emergenza per far fronte ai gravi danni causati dall’alluvione in Piemonte. ‘’Ho sollevato - spiega Borghi - il caso su cui far luce circa l’improvvisa onda di piena nel bacino del Toce, che rimanda a un approfondimento da compiersi in sede di Protezione civile in ordine a quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato’’. Borghi ha fatto rilevare i ‘’come appaiano alquanto incongrui i livelli di crescita del fiume che in due ore è cresciuto di 8 metri nella sua portata’’.